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Diyet reçeli tariflerinden ayva reçeli: Diyet reçeli nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 18.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Diyet yapanlar için enfes bir kahvaltılıkla karşınızdayız: Diyet reçel tarifi. Sıkıcı, mutsuz kahvaltı yapmak yerine diyetinize kalori oranı kontrol altında olan reçeli dahil edebilirsiniz. Diyet reçel tarifi ile hem eğlenceli bir kahvaltı yapabilir hem tatlı isteğinizi bastırabilirsiniz. İşte diyet reçel yapımı ve diyet reçel kalori oranı...

Diyet reçeli tariflerinden ayva reçeli: Diyet reçeli nasıl yapılır?

Kilo vermek isteyenleri tatlıdan uzaklaştırmak yerine onlar için diyet reçel tarifi hazırladık. Diyet yapmanın sıkıcı olduğunu düşünmek yerine öğünlerinize bu reçeli dahil ederek daha keyifli yemekler yiyebilirsiniz. İşte merak edenler için diyet reçeli yapımı.

DİYET REÇELİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
5 adet elma
2 adet ayva
1/2 çay kaşığı limon tuzu
Bir adet çubuk tarçın

DİYET REÇELİ YAPIMI
Elmaları oyun ve meyve sıkacağından geçirin.
Püre haline getirdiğiniz elmaları süzgeçten geçirin ve köpüren kısımlarını atın.
Süzgeçten geçirdikten sonra çıkan elma suyunu tencereye alın ve kıvam alana kadar kaynatın.
Ayrı bir tencerenin içinde kabuklarını soyduğunuz ve ayvaları 2 bardak su ile pişirin.
Bu süreçte ayvanın çekirdeklerini kesinlikle çöpe atmayın. Suda kalan çekirdekler kıvam vereceklerdir.
Ayvalar piştikten sonra kaynattığınız elma suyunu da bu tencereye aktarın. İçine çubuk tarçını da koyun.
Reçel iyice kıvam alınca limon tuzunu ekleyin ve ocaktan alın.
Reçeli kavanoza aktarın ve ağzını sıkıca kapatın. Afiyet olsun.

DİYET REÇEL KAÇ KALORİ?
Bir yemek kaşığı ayva reçeli yaklaşık 20 kaloridir. Kalori oranı son derece düşüktür.

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