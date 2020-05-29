Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler

Öncelikle bilmemizde veya yeniden hatırlamamızda fayda olan bir bilgiyi dile getirmek lazım. Yediğimizde bizi zayıflatan herhangi sihirli bir yiyecek yok… Ancak metabolizmamızın hızlanarak yağ yakımına destek olan gıdaların varlığı da bir gerçek. Kilo kaybı içinse hareketli bir yaşam ve dengeli kalorili beslenmek şart.

Özellikle yaz ayları, keyifli ve lezzetli, rengarenk meyvelerin mevsimidir. Ancak bu meyveleri tüketirken, onların da sınırsız yenebilme özelliklerinin olmadığını, fazlasının yüksek kalori yüzünden kilo alımına sebebiyet verebileceğini unutmamak gerekir. Gelin şimdi hep birlikte yaz meyve ve sebzelerinin bazı özelliklerine göz atalım.

MEYVELER

Karpuz: Yüksek oranda su kaybına uğradığımız yaz günlerinde karpuz adeta kurtarıcı olarak imdadımıza yetişiyor. Bunun yanında lif yönünden de oldukça zengin olan karpuz, diğer yaz meyveleri içerisinde en az kaloriye sahip olması açısından da oldukça avantajlı.

Çilek: Tıpkı karpuz gibi düşük kaloriye sahip meyveler sıralamasında zirvede yer alan çilek, yine karpuz gibi lif açısından da oldukça zengin. Bu yüzden bu iki meyveyi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.