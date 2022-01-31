Diyet yapıp da hep aynı tariflerden sıkılanlar: Öğünlerinizi renklendirecek 3 farklı smoothie bowl tarifi

Hep aynı malzemeleri içeren diyet tarifleri size de sıkıcı gelmeye başladıysa hazırlaması oldukça kolay, lezzetiyle sizi şaşırtacak bu 3 farklı smoothie bowl tarifi tam size göre! Her biri sağlıklı ve doyurucu olan smoothie bowl'lar görüntüleriyle de cezbediyor. İşte diyet listelerinin vazgeçilmezi 3 farklı smoothie bowl tarifi.
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1 adet muz
1 tatlı kaşığı toz hindistan cevizi
1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
HAZIRLANIŞI
Smoothie bowl'un tabanını hazırlamak için 1 adet muz, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı süzme yoğurdu rondodan geçirin. Homojen bir karışım haline gelmesini sağlayın.
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı buz
1 yemek kaşığı bal
1 su bardağı karalahana
1/2 avokado
1 adet kivi
1 adet muz
1 tatlı kaşığı chia tohumu
HAZIRLANIŞI
Smoothie'nizin pürüzsüz bir kıvamda olması için karalahanayı buharda pişirin.
Haşlanan karalahanayı, 1 su bardağı sütü, 1/2 su bardağı buzu, 1 yemek kaşığı balı, 1/2 avokadoyu ve 1/2 muzu, homojen bir kıvam alıncaya kadar rondodan geçirin.
MALZEMELER
3-4 yemek kaşığı yulaf
2-3 adet donmuş çilek
1 adet muz
1 su bardağı su
1 avuç donmuş böğürtlen
2 kahve fincanı süt
1 çay kaşığı bal
3-4 adet donmuş frambuaz
HAZIRLANIŞI
Yulafı 1 su bardağı suda pişirin.
Suyunu iyice çeken yulafın altını kapatın ve 1 kahve fincanı sütle karıştırarak lapa haline getirin.
Muzun yarısını ezin, 1 çay kaşığı balla birlikte lapaya ekleyin.
Donmuş çilek, böğürtlen ve frambuazı 1 kahve fincanı sütle rondodan geçirin.
Yulaf lapanızla meyve karışımını birleştirip bir kaseye alın.
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