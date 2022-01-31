Diyet yapıp da hep aynı tariflerden sıkılanlar: Öğünlerinizi renklendirecek 3 farklı smoothie bowl tarifi

Hep aynı malzemeleri içeren diyet tarifleri size de sıkıcı gelmeye başladıysa hazırlaması oldukça kolay, lezzetiyle sizi şaşırtacak bu 3 farklı smoothie bowl tarifi tam size göre! Her biri sağlıklı ve doyurucu olan smoothie bowl'lar görüntüleriyle de cezbediyor. İşte diyet listelerinin vazgeçilmezi 3 farklı smoothie bowl tarifi.

MUZLU SMOOTHIE BOWL

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 adet muz

1 tatlı kaşığı toz hindistan cevizi

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

8-10 adet çiğ fındık içi

HAZIRLANIŞI

Smoothie bowl'un tabanını hazırlamak için 1 adet muz, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı süzme yoğurdu rondodan geçirin. Homojen bir karışım haline gelmesini sağlayın.

Smoothie karışımınızı bir kaseye alın ve üzerini fındık içi, hindistan cevizi ve fıstık ezmesi ile arzu ettiğiniz şekilde süsleyin.

DETOKS SMOOTHIE BOWL

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı buz

1 yemek kaşığı bal

1 su bardağı karalahana

1/2 avokado

1 adet kivi

1 adet muz

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1/2 su bardağı ahududu

HAZIRLANIŞI

Smoothie'nizin pürüzsüz bir kıvamda olması için karalahanayı buharda pişirin.

Haşlanan karalahanayı, 1 su bardağı sütü, 1/2 su bardağı buzu, 1 yemek kaşığı balı, 1/2 avokadoyu ve 1/2 muzu, homojen bir kıvam alıncaya kadar rondodan geçirin.

Smoothie karışımınızı bir kaseye alın ve üzerini artan kivi, ahududu, chia tohumu ve muz dilimleriyle süsleyin.

FİT SMOOTHIE BOWL

MALZEMELER

3-4 yemek kaşığı yulaf

2-3 adet donmuş çilek

1 adet muz

1 su bardağı su

1 avuç donmuş böğürtlen

2 kahve fincanı süt

1 çay kaşığı bal

3-4 adet donmuş frambuaz

1 çay kaşığı keten tohumu

HAZIRLANIŞI

Yulafı 1 su bardağı suda pişirin.

Suyunu iyice çeken yulafın altını kapatın ve 1 kahve fincanı sütle karıştırarak lapa haline getirin.

Muzun yarısını ezin, 1 çay kaşığı balla birlikte lapaya ekleyin.

Donmuş çilek, böğürtlen ve frambuazı 1 kahve fincanı sütle rondodan geçirin.

Yulaf lapanızla meyve karışımını birleştirip bir kaseye alın.

Smoothie karışımınızın üzerini artan muz dilimleri ve keten tohumu ile süsleyin.



