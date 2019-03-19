Diyetinizden kesinlikle çıkarmanız gereken 8 yiyecek

Diyet yaptığınız halde bir türlü kilo veremiyorsanız belki de hatalı besinlerle yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuzdur. İşte beslenme listenizden kesinlikle uzak tutmanız gerekenler;
1. Meyveli yoğurt
Evet, yoğurt vücudumuz için gerçekten iyidir, ancak şeker veya meyve katkıları olmadan yemek daha iyidir. Tatlı yoğurtlar gerçek bir süt ürünü değildir. Beslenme uzmanları koyulaştırıcı ve nişasta içeren süt ürünlerinden uzak durmayı tavsiye ediyorlar. Bunun yerine, doğal yoğurt için bazı taze meyveler, baharatlar ve vanilya özü ekleyin.
2. Pirinç
Pirinç, kilo alımına neden olabilecek çok miktarda basit karbonhidrat içerir. Eğer diyetinizde pirinç var ise yüksek kalitede olmalı aksi halde vücudunuz için ciddi zarardır.
3. Maydanoz
Maydanoz gerçekten zararlı olabilir. Deneyimsiz aşçılar, salatalara eklememeli ve mayonez, ekşi krema ya da yağ ile süslememelidir, çünkü maydanoz nitrit yaymaya başlayabilir ve 30 dakika içinde tam anlamıyla bir zona dönüşebilir. Diyetisyenler servis yapmadan hemen önce hiçbir yemeğe maydanoz eklenmemesini tavsiye ediyor, böylece tüm yararlı elementlerini korumuş olursunuz.
4. Kurutulmuş meyve ve meyve cipsleri
Kurutulmuş meyve cipsleri oldukça popüler ve sağlıklı olarak biliniyor ancak o kuru meyveler tıpkı patates cipsleri gibi yağda kızartılıyor. Patates cipsler ne kadar kaloriliyse bu meyve cipsleri de bir o kadar kalorili. Kimyasal işlem gören meyveler, oldukça sağlıksızdır. Eğer illa ki kurutulmuş meyve tüketmek istiyorsanız bunun için doğal yollarla kurutulanları tercih etmelisiniz.
5. Üzüm
Garip gelebilir, ancak üzüm o kadar da sağlıklı bir meyve değil. Vücudumuzun bir kerede çok fazla şeker almasına neden olur. Diyet yapıyorsanız ara öğünlerinizden üzümü çıkarmalısınız.
6. Kızarmış balık
Balıklar neredeyse hiç zararlı yağ içermez ve Omega-3 yağ asitleri gibi faydalı yağlar içerir. Ancak Amerikan kardiyologları kızarmış, tütsülenmiş ve tuzlu balıkların gerçekten zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden diyetinizdeki balığı buğulama ya da ızgara yöntemiyle pişirmeye gayret edin.
7. Mısır
Mısır, şeker oranı yüksek bir gıdadır ve özellikle konserve türlerinden uzak durmak gerekir.
8. Avokado
Beslenme uzmanları avokadonun gerçekten sağlıklı olduğunu iddia ediyorlar ancak sağlıklı olduğu kadar kalorisi de yüksek bir besin. Bu yüzden fazla tüketmek, size kilo verdirmeyecek aksine kilo almanıza neden olacaktır. Üstelik avokadoyu çiğ tüketmek en doğrusu olacaktır. Isıl işlem gördükten sonra anti-enflamatuar ilaçların etkisini azaltabilir ve kırmızı kan hücrelerin seviyelerini azaltabilir.
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