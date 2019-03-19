Diyetinizden kesinlikle çıkarmanız gereken 8 yiyecek

Diyet yaptığınız halde bir türlü kilo veremiyorsanız belki de hatalı besinlerle yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuzdur. İşte beslenme listenizden kesinlikle uzak tutmanız gerekenler;

1. Meyveli yoğurt

Evet, yoğurt vücudumuz için gerçekten iyidir, ancak şeker veya meyve katkıları olmadan yemek daha iyidir. Tatlı yoğurtlar gerçek bir süt ürünü değildir. Beslenme uzmanları koyulaştırıcı ve nişasta içeren süt ürünlerinden uzak durmayı tavsiye ediyorlar. Bunun yerine, doğal yoğurt için bazı taze meyveler, baharatlar ve vanilya özü ekleyin.

2. Pirinç

Pirinç, kilo alımına neden olabilecek çok miktarda basit karbonhidrat içerir. Eğer diyetinizde pirinç var ise yüksek kalitede olmalı aksi halde vücudunuz için ciddi zarardır.

3. Maydanoz

Maydanoz gerçekten zararlı olabilir. Deneyimsiz aşçılar, salatalara eklememeli ve mayonez, ekşi krema ya da yağ ile süslememelidir, çünkü maydanoz nitrit yaymaya başlayabilir ve 30 dakika içinde tam anlamıyla bir zona dönüşebilir. Diyetisyenler servis yapmadan hemen önce hiçbir yemeğe maydanoz eklenmemesini tavsiye ediyor, böylece tüm yararlı elementlerini korumuş olursunuz.