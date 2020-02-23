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Diyetisyen Mutlu: “Yetersiz sıvı alımı ve hareketsizlik, kabızlığa neden olabilir”

SAMSUN HABERLERİ  | 23.02.2020 18:30 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, “Yetersiz sıvı ve posa alımı, fiziksel hareket azlığı ve yağdan kısıtlı diyet kabızlığın en önemli nedenleri arasındadır” dedi.Diyetin önündeki en büyük engellerden olan kabızlık; bağırsak hareketlerinde zorluk, dışkı geçişinin ağrılı olması, dışkının sert ve kuru olması ve tuvalete çıkışın uzun süre olmaması durumu olarak adlandırılıyor.

Diyetisyen Mutlu: “Yetersiz sıvı alımı ve hareketsizlik, kabızlığa neden olabilir”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, “Yetersiz sıvı ve posa alımı, fiziksel hareket azlığı ve yağdan kısıtlı diyet kabızlığın en önemli nedenleri arasındadır” dedi.
Diyetin önündeki en büyük engellerden olan kabızlık; bağırsak hareketlerinde zorluk, dışkı geçişinin ağrılı olması, dışkının sert ve kuru olması ve tuvalete çıkışın uzun süre olmaması durumu olarak adlandırılıyor. Dışkılama sayısı sağlıklı kişilerde farklılık göstermekle birlikte haftada 3 ile 12 defa dışkılama, uzmanlar tarafından normal olarak kabul ediliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, beslenmenin kabızlığa olan etkisi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.
Kabızlık nedenlerini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, “Kabızlık değişik nedenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Yetersiz sıvı ve posa alımı, fiziksel hareket azlığı ve yağdan kısıtlı diyet kabızlığın en önemli nedenleri arasındadır. Vücut suyunun yüzde 10 azalması kabızlığa yol açmak için yeterlidir. Bu nedenle sıvı alımı çok büyük önem taşımaktadır. Kabızlığa sebep olan diğer etmenler ise; gebelik, yaşlılık, bazı ilaçlar (antidepresif, antihipertansif, antasidler), metabolik bozukluklar (hipotiroidizm, hiperkalsemi), anüsün, rektumun ve kolonun yapısal ve fonksiyonel bozuklukları, nörojenik anormallikler, psikojenik hastalıklar, demir eksikliği, lavmanın kronik olarak kullanıldığı durumlar olarak sayılabilir” diye konuştu.
Kabızlığı önlemek için yapılması gerekenlerden bahseden Hilal Mutlu, “Genellikle posadan zengin besinler (kurubaklagiller, meyve, sebze, tam tahıllı ürünler) tüketmek, bol sıvı almak ve bol egzersiz yapmak sorunu çözebilmektedir. Bu nedenle lif miktarı artırılmalı; beyaz ekmek ve işlenmiş tahıllar yerine tam tahıl ürünleri ile baklagiller kullanılmalıdır. Meyveler kabuğu soyulmadan tüketilmelidir. Probiyotik özellikli besinler, bağırsak florasına etki ederek uzun vadede bağırsak düzeni sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu yüzden günlük beslenmede kefir ve probiyotik yoğurda yer vermelisiniz. Her öğüne, çiğ sebze ve salata eklemek de fayda sağlamaktadır. Günlük 2,5-3 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir. Herhangi bir sağlık probleminiz yok ise; rezene, yeşil çay, papatya ve anason çayını günde 2 fincan içmeye çalışın. Magnezyumdan zengin besinler bağırsak hareketlerini hızlandırır, özellikle ıspanak, marul, kereviz, taze fasulye, salatalık, fındık, badem magnezyum içermektedirler ayrıca her gün içilen 1 adet maden suyunun yine magnezyum içeriğinden dolayı kabızlığa faydası olacaktır. Düzenli spor yapmak kabızlık belirtilerini azaltmaktadır, günde en azından yarım saatlik yürüyüşün bile etkisini göreceksiniz. Her gün aynı saatte tuvalete gitmek, tuvalete çıkma hissi yoksa bile 10-15 dakika oturmak dışkılama düzenini sağlayarak faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.
Kabızlıkla mücadele tüketilecek gıdalardan da söz eden Mutlu, şunları söyledi:
“Sabah uyanınca 1 bardak oda sıcaklığında su ve 1-2 adet kuru kayısı ve kuru erik tüketilebilir. Eğer uzun zamandır bu sıkıntıyı çekiyorsanız; 2 adet kuru incir, 2 adet kuru kayısı, 2 adet kuru eriği ufak ufak doğrayıp, 1,5 çay bardağı suyla haşlayın. Daha sonra içine 1/2 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu ekleyerek robottan geçirin. Bu karışımdan sabah aç karnına 2 su bardağı ılık su ile 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Kabızlık problemini çözmek için laksatif içerikli ilaçlar, sinameki içerikli bitki çayları ve lavman doktora danışılmadan kullanılmamalıdır çünkü bu ilaçların uzun süre kullanımı bağırsak tembelliğine sebep olacaktır. Eğer iki haftadan uzun süredir şiddetli kabızlığınız varsa, yukarıda bahsedilen unsurlara dikkat ediyor ancak fayda sağlayamıyorsanız bir doktora ve diyetisyen başvurmanızda fayda vardır.”

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