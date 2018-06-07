Haftada 1-2 kilo verme garantisi sunuyor

Haftanın beş gününde harcanılan toplam enerji kadar enerji alımını tavsiye eden aralıklı oruç diyeti yani “intermittent fasting”, haftanın geriye kalan iki gününde ise erkeklerin 600, kadınların ise 500 kalori almasını tavsiye etmektedir. Bu iki gün için genellikle haftanın üçüncü ve beşinci günleri önerilirken bu diyeti düzenli bir şekilde uygulayanların haftada 1-2 kilo vermesi öngörülmektedir.

Diyette aç kalma pencereleri bulunuyor

Sabah 7 ile 11 saatleri arasında aç kalınmasını tavsiye eden aralıklı oruç diyetinde saat 11 ile 12 arasında egzersiz yapılırken 12 ile 18 saatleri arası ise yemek yeme zamanı olarak belirlenmektedir. Saat 18 ile 23 arasında aç kalınması gereken intermittent fasting sürecinde saat 23 ile sabah 7 arası ise uykuya ayrılmaktadır.

Bilim insanları tavsiye ediyor

Bilim insanları tarafından programlı yemek yeme olarak adlandırılsa da halk arasında aralıklı oruç diyeti olarak anılan bu diyet, uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Kilo vermek için yeni bir yaklaşım sunduğu ifade edilen bu diyet; kansere yakalanma riskini azaltırken diyabete ve bunamaya da iyi gelmektedir.