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Diyetlerde aralıklı oruç akımı "intermittent fasting" nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli tarafından da onaylanan bir diyet olan aralıklı oruç diyeti, son dönemin en popüler diyetlerinden biridir. Uzmanlar tarafından oldukça sağlıklı olduğu ilan edilen bu diyet, uygulama kolaylığı açısından da diğer diyetlerden farklılık göstermektedir.

Diyetlerde aralıklı oruç akımı "intermittent fasting" nedir?

Haftada 1-2 kilo verme garantisi sunuyor

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Haftanın beş gününde harcanılan toplam enerji kadar enerji alımını tavsiye eden aralıklı oruç diyeti yani “intermittent fasting”, haftanın geriye kalan iki gününde ise erkeklerin 600, kadınların ise 500 kalori almasını tavsiye etmektedir. Bu iki gün için genellikle haftanın üçüncü ve beşinci günleri önerilirken bu diyeti düzenli bir şekilde uygulayanların haftada 1-2 kilo vermesi öngörülmektedir.

Diyette aç kalma pencereleri bulunuyor

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Sabah 7 ile 11 saatleri arasında aç kalınmasını tavsiye eden aralıklı oruç diyetinde saat 11 ile 12 arasında egzersiz yapılırken 12 ile 18 saatleri arası ise yemek yeme zamanı olarak belirlenmektedir. Saat 18 ile 23 arasında aç kalınması gereken intermittent fasting sürecinde saat 23 ile sabah 7 arası ise uykuya ayrılmaktadır.

Bilim insanları tavsiye ediyor

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Bilim insanları tarafından programlı yemek yeme olarak adlandırılsa da halk arasında aralıklı oruç diyeti olarak anılan bu diyet, uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Kilo vermek için yeni bir yaklaşım sunduğu ifade edilen bu diyet; kansere yakalanma riskini azaltırken diyabete ve bunamaya da iyi gelmektedir.

Açlık penceresinde sadece belli sıvılar tüketilebilir

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Makarna, ekmek ve patates gibi karbonhidratların azaltılmasını tavsiye eden aralıklı oruç diyeti; tereyağı, yeşil sebzeler, derisiz tavuk eti, Hindistan cevizi yağı ve yağlı tohumlar tüketilmesini tavsiye etmektedir. Açlık penceresi sürecinde sadece bitki çayı, sade kahve ve bol su tüketilmesine izin veren diyet, kahve ve çayını sütsüz içemeyenler için bir miktar süt kullanımına izin vermektedir.

Diyeti kimler uygulamamalıdır?

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Son derece zayıf olan ve yeme bozukluğuna sahip kişiler ile 18 yaş altındaki çocuklara, diyabet hastalarına, hamilelere ve emziren kadınlara tavsiye edilmeyen bu diyetin, kortizol hormonu düzensizliğine sahip kişiler ile aşırı stres altında çalışanların da uygulamaması gerekmektedir.

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