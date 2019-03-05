Diz ağrılarının nedeni nedir? Diz ağrısını hafifletmenin yolları nelerdir?

11- 12 yaşında dizleri ağrıyan bir çocuğa ilk önce ne kadar anne sütü aldığı sorgulanmalıdır. Beslenme yetersizliğinden kaynaklanan durumlar varsa bir pediatri uzmanıyla görüşülüp gerekli besin destekleri verilerek çocuğun ağrıları geçirilebilir. Kireçlenme, yaşla birlikte görülme sıklığı artan, eklem kıkırdağıyla birlikte eklem kenarlarında meydana gelen değişiklikleridir. Kireçlenmede çok ciddi eklem hareket kısıtlılığı yaşanmaktadır. Hasta dizini bükemez bükünce de açmakta çok zorlanır.

BACAK VE SIRT KASLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Egzersiz ve spor yapma alışkanlığının olmaması Türk insanın kas yapılarının zayıf olmasına neden olmaktadır. En zayıf kas grupları üst ve alt ekstremite kas gruplarıdır. Üst ekstremite kas grupları baş-boyun, gövdede yer alan bütün kas gruplarını kapsamaktadır. Alt ekstremite kasları, bulundukları bölgeye göre; kalça kasları, uyluk kasları, bacak kasları ve ayak kasları olmak üzere 4 gruba ayrılır. Bacak kasları zayıf olan bir insan belirli bir yaşı aştığında bel, diz, sırt ve boyun ağrılarını mutlaka yaşamaktadır. Bu sebeple eğer egzersiz yapılmak isteniyorsa önce alt kas gruplarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Güçlü bacak ve sırt kaslarına sahip olan bir insan bel, boyun ve diz ağrılarını daha az yaşamaktadır.

ALINAN HER KİLO DİZLERE DAHA FAZLA YÜK OLUYOR

Tedavilerde diz ağrısına neden olan sorunun derecesi önemlidir. Kilo da bu tedavilerin kalıcılığında belirleyici faktörlerden biridir. Çok kilolu bir hasta kilo vermedikçe tedaviler sonuçsuz kalacaktır. Alınan her kilo dizlere daha fazla yük olmaktadır. Bacak kaslarının da güçlü olmaması bağ dokularına binen baskıyı artıracağı için dizlerde eğrilmeler oluşabilmektedir. Birçok insanda belli bir yaştan sonra parantez bacak şekli oluşmaktadır. Bu duruma gelmiş bir diz eski haline dönemez. Bu kişiye postür analizi ve denge testleri yapılarak bu durum kalçadan mı yoksa dizden mi kaynaklanıyor belirlenmektedir. Daha sonra dizin MR ya da röntgen sonucuna bakılarak belirlenen tedavi uygulanmaktadır. Diz filmlerini ayakta çektirmekte önemlidir. Diz en çok ayakta dururken ağrımaktadır.