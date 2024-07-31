Dizi başlamadan veda etti... Neslihan Atagül'ün hamileliği işleri değiştirdi

MYNET-Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, şimdi de hamilelik açıklamasıyla gündeme geldi.

Atagül, karnını tutarak verdiği poza "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini not düştü. Bu paylaşım kısa sürede beğeni toplarken Atagül'ün yeni dizi projesi hayalleri de suya düştü.

DİZİ BAŞLAMADAN VEDA ETTİ

Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Atagül, NOW’ın merakla beklenen “İşgal Günlerinde Aşk” projesinde rol alacaktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atagül’ün sürpriz bebek haberi diziye çekimler başlamadan veda etmesine neden oldu. Şimdi diziye yeni bir kadın yıldız aranacak.