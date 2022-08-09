MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizi bitti aşk başladı! Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti tatilde görüntülendi

Dizi bitti aşk başladı! Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti tatilde görüntülendi

09.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncular Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı Gizli Saklı dizisinde rol arkadaşı olmuşlardı. Dizinin yayın hayatı kısa sürdü ancak dizi çiftin aşk hayatını canlandırdı. İlişkiye başlayan ünlü çift gittikleri Belgrad tatilinde hayranları tarafından görüntülendi.

Dizi bitti aşk başladı! Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti tatilde görüntülendi

Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı oynadıkları Gizli Saklı dizisinde hayranları tarafından oldukça yakıştırılıyordu. Aralarındaki uyumu görmezden gelmeyen ünlü çift sevgili oldu. Gizli Saklı dizisinin erken bitişinin ardından Belgrad’da tatil yapmaya giden çift hayranları tarafından görüntülendi.

Ekran görüntüsü 2022-08-09 084856

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Ekran görüntüsü 2022-08-09 085120

4 Ekim 1993 yılında İstanbul’da doğan Halit Özgür Sarı lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Hakan Muhafız, Şampiyon dizilerinde ve Geçen Yaz filmiyle kariyerine devam etti. Son olarak “Kardeşlerim” dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı, son olarak Gizli Saklı'da izleyiciyle buluştu.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Ekran görüntüsü 2022-08-09 085305

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı.[2] 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. Son olarak yayınlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş; Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda ise Sülün karakterini canlandırmaktadır.

Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çiftinin fotoğrafları

Ekran görüntüsü 2022-08-09 085004

Ekran görüntüsü 2022-08-09 085136

Ekran görüntüsü 2022-08-09 085233

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (09.08.2022)

Under Armour'da kaçırılmayacak fırsatlar

Mavi'de seçili ürünlerde %30 indirim

Mango kadın ve erkek giyim ürünler

Tommy Hilfiger erkek giyim ürünleri

Calvin Klein kadın giyim ürünleri

Kahve makineleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Berna Canbeldek minicik şortuyla twerk yaptı! Olay yarattı...Survivor Berna Canbeldek minicik şortuyla twerk yaptı! Olay yarattı...
Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşımCinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşım
O iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! EvlendiO iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! Evlendi
Anahtar Kelimeler:
Belgrad Sinem Ünsal dizi sevgili sinem ünsal kimdir? çift
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

İlginizi Çekebilir

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.