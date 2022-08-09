Dizi bitti aşk başladı! Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti tatilde görüntülendi

Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı oynadıkları Gizli Saklı dizisinde hayranları tarafından oldukça yakıştırılıyordu. Aralarındaki uyumu görmezden gelmeyen ünlü çift sevgili oldu. Gizli Saklı dizisinin erken bitişinin ardından Belgrad’da tatil yapmaya giden çift hayranları tarafından görüntülendi.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

4 Ekim 1993 yılında İstanbul’da doğan Halit Özgür Sarı lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Hakan Muhafız, Şampiyon dizilerinde ve Geçen Yaz filmiyle kariyerine devam etti. Son olarak “Kardeşlerim” dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı, son olarak Gizli Saklı'da izleyiciyle buluştu.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı.[2] 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. Son olarak yayınlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş; Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda ise Sülün karakterini canlandırmaktadır.

Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çiftinin fotoğrafları

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