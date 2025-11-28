Dizi, film sektörü şokta! Ünlü kameraman Ömer Belli Boğaz Köprüsü'nden atladı!

Dizi, film ve reklam sektörünün başarılı stedicam operatörlerinden Ömer Belli, Boğaz Köprüsü'nden atladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre gece 01.00 sıralarında kaza yapan ve alkollü olduğu için ehliyetine el konulan Belli, uygulamadan çağırdığı taksiyle 03.00 sıralarında Boğaz Köprüsü’nden geçerken taksiciye fotoğraf çekeceğini, durmasını istediğini söyledi. Taksici dinlemeyip ilerlerken el frenini çeken Belli araçtan inip kendisini köprüden attı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bir çocuk babası Belli'ye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Deniz polisi ve ilgili ekiplerin bölgede tarama çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Şu ana kadar Belli’ye ulaşıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.