Dizi içinde dizi çekmişler! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam setin en ilginç anlarını paylaştı

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi "Yasak Elma", emin adımlarla beşinci sezona yürüyor. Neredeyse 3 saati bulan dizi süreleri büyük bir senaryo sıkıntısına ve ağır çalışma temposuna neden oluyor. Haliyle, setteki gerilim de yükseliyor. Her şeye rağmen, "Yasak Elma" beşinci sezona imza atarak büyük bir istisna oluşturdu.

Dizinin büyük başarısının arkasında yüksek temposunun yanı sıra, merak unsurunu hep yukarıda tutabilmesi yatıyor. "Yasak Elma", gerektiği anda başrol oyuncusuna veda edebiliyor. Sürekli yeni karakterler geliyor. Tüm bu hengamede bile set ekibi iyi anlaşıyor ve uyum içinde çalışıyor.

Dizi içinde dizi

"Yasak Elma", oyuncuların paylaştığı set videolarıyla da meşhur bir dizi. Adeta, ekibin dizi içinde başka bir dizi çektiğini görüyoruz. Ama en büyük kamera arkası sürprizi dizinin Ender'i Şevval Sam'dan geldi. Sezon finali şerefine arşivini açan ünlü isim, "setin enlerini" paylaştı.

Ardından setin en hüzünlü günlerinden bir paylaşım geldi.

Ama Şevval Sam bile seti tekboynuzlu atların bastığı enteresan günü anlatacak bir kelime bulamadı.

En soğuk gün de unutulmazlar arasına girdi.





