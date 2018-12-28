Dizi sektöründe olay! Dizilere 3 hafta ara...

Diziler, her yıl başında futboldaki devre arası gibi 2 haftalık bir ara veriyordu. Ancak, bu yıl bir değişiklik oldu ve aranın, kanalların aldığı ortak bir kararla 3 haftaya uzatıldığı öğrenildi. İzleyiciler, Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Kadın, Yasak Elma gibi dizileri 3 hafta izleyemeyecek. Alınan bu kararla ilgili kimi iddialar dizi sektöründe dillendirilmeye başlandı. Dizi maliyetlerinin yükselmesi, oyuncu kaşelerinin artması ve reklam pastasının daralması sıkıntıların başında geliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM MÜMKÜN MÜ?

Sözcü'nün haberine göre; internetin de devreye girmesiyle izlenirliliği azalan dizilerin yayın serüvenlerinin sık sık sonlanması reklam verenleri zor durumda bırakıyordu. Kanallar, bir süredir kendi internet sitelerinde paralı sisteme geçmeyi düşünüyor. Ancak, reklam verenler dijital mecrada yayınlanan dizilerde yayınlanacak reklamlarının karşılığını alıp almayacağı konusunda şüpheli…

‘TRT DEVREYE GİRDİ’

Bu arada TRT’nin de özellikle tarihi diziler yayınlamak için senaristlere ve yapım şirketlerine haber gönderdiği sektörde konuşuluyor. Böyle bir durum oluşursa reklam veren firmaların da TV’de yayınlanan dizilere reklam vermekte ısrar edeceği iddia ediliyor.