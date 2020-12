Diziden sonra en iyi filmde de onun adı var... Time’dan 2020’nin en iyi 10 filmi

Marvel’ın Eternals filmini de yönetmesi beklenen, The Rider ve Songs My Brothers Taught Me yönetmeni Chloé Zhao’nin Nomadland’i listede 8. sırada yer alıyor. Dram türündeki yapım Altın Aslan ödülüne de layık görülmüştü.

sırada Do the Right Thing, Malcolm X, She’s Gotta Have It ve Jungle Fever yönetmeni Spike Lee’nin David Byrne’s American Utopia filmi yer alıyor. American Utopia, David Byrne’ün “konser filmi” olma özelliğini taşıyor.

The West Wing, A Few Good Men ve The Social Network gibi başarılı yapımların yazarı Aaron Sorkin’in yönettiği The Trial of the Chicago 7 ise listenin 3. sırasında. Netflix’te yayınlanan yapım, Amerikan hukuk tarihi temalı bir dram filmi. Kadrosunda ise Eddie Redmayne, Alex Sharp ve Sacha Baron Cohen gibi isimler yer alıyor.

Yılın en iyi filmi olarak ise Night Moves, Old Joy, Certain Women ve Wenduy and Lucy ile tanınan Kelly Reichardt imzalı First Cow yer alıyor. Western ve drama türlerini birleştiren yapım oyuncu kadrosunda Alia Shawkat, John Magaro ve Dylan Smith gibi isimleri barındırıyor.

TIME'DAN 2020'NİN EN İYİ FİLMLERİ

Bill and Ted Face the Music – Dean Parisot

Miss Juneteenth – Channing Godfrey Peoples

Nomadland – Chloé Zhao

Wolfwalkers – Tomm Moore ve Ross Stewart

Emma. – Autumn de Wilde

Lovers Rock – Steve McQueen

David Byrne’s American Utopia – Spike Lee

The Trial of the Chicago 7 – Aaron Sorkin

Collective – Alexander Nanau

First Cow – Kelly Reichardt