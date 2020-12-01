Diziden sonra en iyi filmde de onun adı var... Time’dan 2020’nin en iyi 10 filmi

ABD’nin en prestijli haber dergilerinden biri olan Time, 2020’nin en iyi 10 filmini seçti. Pandemi nedeniyle zora giren sinema sektörünün öne çıkan filmleri listesinin zirvesinde Kelly Reichardt’ın First Cow’u yer alıyor.
Koronavirüs pandemisi yüzünden gerek bağımsız sinema salonları gerekse zincir sinemalar yılın önemli bir bölümünde kapalı kaldı. Yazın gelmesiyle kısa bir süreliğine açılan salonlar da sonbaharla birlikte yeniden bir bir kapandı. Büyük film festivalleri ertelendi ya da dijital ortamda gerçekleşti.
Haliyle vizyona girmesi beklenen yapımlar ertelendi, ertelenmeyenler dijital ortamdaki ücretli video yayın servislerine geldi.
Peki bu yıl izlemeye değer hangi yapımlar bir şekilde izleyici ile buluşmayı başardı? Time editörleri, 2020’nin en iyi 10 filmi için bir liste hazırladı. Listede, bu yıla damga vuran The Queen’s Gambit dizisiyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlayan Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği Emma. adlı yapım da yer aldı.
Marvel’ın Eternals filmini de yönetmesi beklenen, The Rider ve Songs My Brothers Taught Me yönetmeni Chloé Zhao’nin Nomadland’i listede 8. sırada yer alıyor. Dram türündeki yapım Altın Aslan ödülüne de layık görülmüştü.
The West Wing, A Few Good Men ve The Social Network gibi başarılı yapımların yazarı Aaron Sorkin’in yönettiği The Trial of the Chicago 7 ise listenin 3. sırasında. Netflix’te yayınlanan yapım, Amerikan hukuk tarihi temalı bir dram filmi. Kadrosunda ise Eddie Redmayne, Alex Sharp ve Sacha Baron Cohen gibi isimler yer alıyor.
Yılın en iyi filmi olarak ise Night Moves, Old Joy, Certain Women ve Wenduy and Lucy ile tanınan Kelly Reichardt imzalı First Cow yer alıyor. Western ve drama türlerini birleştiren yapım oyuncu kadrosunda Alia Shawkat, John Magaro ve Dylan Smith gibi isimleri barındırıyor.
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