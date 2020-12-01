Diziden sonra en iyi filmde de onun adı var... Time’dan 2020’nin en iyi 10 filmi

ABD’nin en prestijli haber dergilerinden biri olan Time, 2020’nin en iyi 10 filmini seçti. Pandemi nedeniyle zora giren sinema sektörünün öne çıkan filmleri listesinin zirvesinde Kelly Reichardt’ın First Cow’u yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi yüzünden gerek bağımsız sinema salonları gerekse zincir sinemalar yılın önemli bir bölümünde kapalı kaldı. Yazın gelmesiyle kısa bir süreliğine açılan salonlar da sonbaharla birlikte yeniden bir bir kapandı. Büyük film festivalleri ertelendi ya da dijital ortamda gerçekleşti.

Haliyle vizyona girmesi beklenen yapımlar ertelendi, ertelenmeyenler dijital ortamdaki ücretli video yayın servislerine geldi.

2020'NİN EN İYİ FİLMLERİ

Peki bu yıl izlemeye değer hangi yapımlar bir şekilde izleyici ile buluşmayı başardı? Time editörleri, 2020’nin en iyi 10 filmi için bir liste hazırladı. Listede, bu yıla damga vuran The Queen’s Gambit dizisiyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlayan Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği Emma. adlı yapım da yer aldı.

sırada Galaxy Quest, RED 2 ve The Necessary Death of Charlie Countryman filmleri ile tanıdığımız Dean Parisot’un komedi ve bilimkurgu yapımı Bill and Ted Face the Music yer alıyor. Yapım, Bill & Ted serisinin üçüncü filmi olma özelliğini de taşıyor.

Marvel’ın Eternals filmini de yönetmesi beklenen, The Rider ve Songs My Brothers Taught Me yönetmeni Chloé Zhao’nin Nomadland’i listede 8. sırada yer alıyor. Dram türündeki yapım Altın Aslan ödülüne de layık görülmüştü.