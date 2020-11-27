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New York Times’a göre 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 27.11.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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New York Times’a göre 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusu

Dünyanın saygın gazetelerinden biri olan New York Times, 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçti. Listeyi hazırlarken 'Hollywood’un ötesine baktık' diye belirten New York Times editörleri, sıralamanın rastgele olduğunun altını çizdi.

New York Times 21. Yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçtiği bir liste yayınladı. Dünyanın dört bir yanından isimlerin yer aldığı listeyi oluştururken çok tartıştıklarını belirten editörler, “oyunculukta altın bir çağdayız” diye belirtmiş. New York Times editörleri bu listeyi yaparken Hollywood’un ötesine bakmaya çalıştık dese de listede Hollywood yapımlarında görmeye alışkın olduğumuz simalar ağırlıkta.

Elbette listeyi hazırlarken objektif olduklarını ve her durumu değerlendirdiklerini söylemişler ancak yine de bu listenin kişiden kişiye değişebileceğini söylemek yanlış olmaz.

Listedeki oyunculara ve oynadıkları yapımlara geçmeden önce listenin belirli bir sırasının olmadığını söyleyelim. En iyi 25 oyuncu seçilmiş fakat bu 25 kişi rastgele şekilde listeye yerleştirilmiş.

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21. YÜZYILIN EN İYİ 25 OYUNCUSU

25- Gael García Bernal (Mozart in the Jungle, Y tu mamá también, Diarios de motocicleta)
24- Sônia Braga (Dona Flor e Seus Dois Maridos, Kiss of the Spider Woman, Moon Over Parador)
23- Mahershala Ali (Moonlight, Green Book, Alita: Battle Angel)
22- Melissa McCarthy (The Heat, Bridesmaids, Spy)
21- Catherine Deneuve (8 femmes, Repulsion, Belle de jour)
20- Rob Morgan (Mudbound, Godless, Greyhound)
19- Wes Studi (The Last of the Mohicans, Mystery Men, Heat)
18- Willem Dafoe (Spider-Man, At Eternity's Gate, The Lighthouse)
17- Alfre Woodard (Star Trek: First Contact, 12 Years a Slave, K-PAX)
16- Kim Min-hee (Ah-ga-ssi, Bamui haebyun-eoseo honja, Geu-hu)
15- Michael B. Jordan (Fruitvale Station, Black Panther, Creed)
14- Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, A Most Violent Year, Ex Machina)
13- Tilda Swinton (We Need to Talk About Kevin, Suspiria, Doctor Strange)
12- Joaquin Phoenix (Joker, Her, Walk the Line)
11- Julianne Moore (Far from Heaven, Magnolia, Still Alice)
10- Saoirse Ronan (Hanna, The Lovely Bones, Brooklyn)
9- Viola Davis (Fences, Widows, The Help)
8- Zhao Tao (Shan he gu ren, Jiang hu er nü, Io sono Li)
7- Toni Servillo (La grande bellezza, Le conseguenze dell'amore, Il divo)
6- Song Kang Ho (Parasite, Snowpiercer, A Taxi Drive)
5- Nicole Kidman (Moulin Rouge!, The Hours, Cold Mountain)
4- Keanu Reeves (Matrix, John Wick, Point Break)
3- Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood, Gangs of New York, Lincoln)
2- Isabelle Huppert (Elle, 8 femmes, La pianiste)
1- Denzel Washington (Antwone Fisher, Fences, Training Day)

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