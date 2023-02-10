Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Bu akşam diziler yayınlanacak mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...

Dizilerin yeni bölümleri Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir süreliğine yayınlanmama kararı almıştı. Spor müsabakaları ve dizilerin yeni bölümleri bu süreçte bir süreliğine gösterilmeyecek. İzleyiciler Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Camdaki Kız gibi dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

BUGÜN DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Depremin ardından birkaç gün boyunca hiçbir dizi yayınlanmadı. İzleyiciler bugün diziler yayınlanacak mı sorusunu aratıyor. Kanalların açıkladığı yayın akışlarında bugün dizilerin gösterilmeyeceği öğrenildi.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizilerin yeni bölümlerinin milli yas sürecinin bitmesiyle birlikte bir hafta sonra yayınlanması bekleniyor.

