'Dizim döndü' diye bağırmaya başladı çığlıkları yankılandı! Survivor Kardelen izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi... Eliyle tekrar yerine oturttu

Survivor 2023'ün dün akşamki bölümünde yarışmacı Kardelen, oyun sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. TV8 ekranlarında yayınlanan programı ekran başında izleyen herkes, Kardelen'in "Dizim döndü" çığlıklarıyla irkilirken Kardelen'in panik haliyle dizine müdahalesi de saniye saniye ekranlara geldi. İşte detaylar...

BİR ANDA "DİZİM DÖNDÜ" DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Survivor yarışmacısı Kardelen, oyun sırasında havuzun üstündeki ağaca tırmanıp bayrakları toplamaya çalışıyordu. İşte o esnada Kardelen feci bir sakatlık geçirdi.

"Dizim döndü" diye bağırmaya başlayan Kardelen, dizine vurarak tekrar dizini eski haline getirdi ve hemen ardından havuza düştü.

Acı içinde ağlayan yarışmacı, hızla havuzdan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

"BEN YERİNE KOYDUM"

Kardelen, havuzdan çıkarıldığında ağlarken dizi için "Ben yerine koydum" dedi. Ekran başındakiler ise Kardelen'in sağlık durumunu merak ederken son durumuna ilişkin Murat Ceylan açıklama yaptı.

"ÇOK ZOR BİR ŞEYİ BAŞARDI"

Ceylan "Arkadaşlar maalesef üzücü istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. İstemediğimiz talihsiz bir durum başına geldi Kardelen'in. Tam yarışırken dış kısımda Kardelen'in patellası döndü çıktı. Kendisi bunu yerine taktı çok zor bir şeyi başardı. Ama doktorumuz hemen müdahale etti. Şu an ambulansla hastaneye gitti. Görüntülemeye alınacak Kardelen'in sonucu bizimle paylaşılacak doktorumuz tarafından. Gelecek güzel haberi merak ediyoruz." dedi.





