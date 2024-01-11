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  4. Dizisi erken final yapmıştı! Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel 'Hedef gösteriliyorum' diyerek isyan etti

Dizisi erken final yapmıştı! Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel 'Hedef gösteriliyorum' diyerek isyan etti

11.01.2024 12:43 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Hande Erçel hakkındaki eleştirilere isyan etti. 'Hedef gösteriliyorum' diyen Erçel 'Bu yüzden artık çok yoruldum. Neden hep ben?' ifadelerini kullandı.

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisi ile çıktığı tatiller ile adından söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Erçel özel hayatı, oyunculuk performansı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Hande Erçel 2

Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle eleştirilerin hedefi olan Erçel'in dizisi erken final yapmıştı. Oyunculuğu hiç beğenilmeyen Erçel hakkında; 'Hiç oynayamıyor', 'Role giremiyor' gibi yorumlar yapılıyor.

Hande Erçel 1

Hande Erçel hakkındaki eleştirilere daha fazla dayanamadı ve isyan etti. Tv8'de yayınlanan 'Aramızda Kalsın' programına konuşan Erçel 'Oyunculuk ve özel hayatım konusunda hep hedef gösteriliyorum. Bu yüzden artık çok yoruldum, üzülüyorum. Neden hep ben? Beni artık bi salın' ifadelerini kullandı.

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