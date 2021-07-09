Dj Sivo, Ceza ve Gazapizm sosyal medyada gündem oldu

DJ Sivo, 2021’e damga vuracak yeni bir albümle dinleyiciyle buluşuyor. 17 yıldır hiphop dünyasında olan başarılı isim DJ Sivo, ilk albümü Griot’u yayınladı.

Sony Music etiketiyle 9 Temmuz’da yayınlanan albüm; Ceza, Gazapizm, Khontkar, Ben Fero, Cashflow, Zen-G, Defkhan, Yener Çevik gibi Türkçe sözlü rap müzikseverlerin çok sevdiği başarılı isimlerle adından çok uzun süre söz ettirecek.

Ceza, Gazapizm ve Dj Sivo ilk kez Baskın şarkısında bir araya geldi! Yeni klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

DJ Sivo’nun tüm bildiklerini aktardığı Griot albümünde yer alan ve birbirinden farklı hikayeleri barındıran albümde Ceza ve Gazapizm ilk kez Baskın şarkısında bir araya gelirken, Harun Adil ve Rengin Eyvallah şarkısında yıkılmamayı ve ısrarla ayakta durmayı vurguluyor.

Asil, Hazel ve Zen-G’nin seslendirdiği ve pozitif ruhuyla herkese hep bir ağızdan eşlik ettirecek Ablalarla Gez şarkısının yanı sıra yine ilk kez bir araya gelen Khontkar ve Anıl Piyancı’nın seslendirdiği Korsan yaz mevsiminin hareketliliğini fazlasıyla hissettiriyor.

