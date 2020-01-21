DM ne demek: Instagram ve Twitter’da DM

Sosyal medya uygulamalarında yer alan DM, Direct Message sözcüğünün baş harfleriyle yapılmış bir kısaltmadır. Twitter ve özellikle Instagram uygulamalarıyla hayatımızda yer etmiştir. Magazin haberlerinde okuduğumuz, izlediğimiz kadarıyla bazı futbolcu ve ünlü isimler, sosyal medyanın bu özelliğinden epey faydalanıyor. Evet, o isim DM’den yazdı, DM’den 'yürüdü', ifşa oldu haberlerinden bahsediyoruz. Siz de en az bizim kadar DM haberlerine hakimsiniz değil mi? Haberlere aşinayız fakat DM konusu bizde tam oturmadı diyorsanız sizler için detaylı bir şekilde ela alalım: DM nedir, DM’den yürümek ne demek, DM nasıl atılır? DM NEDİR? Dm, İngilizce Direct Message sözcüğünün kısaltmasıyla oluşan bir sosyal medya tabiridir. Türkçe, direkt mesaj anlamına gelir. Sosyal medyada özel yazışma olarak tanımlanır. Sosyal platformda bir kişiye açıktan değil de özel olarak gönderilen mesajdır DM. Kısaca DM olarak ifade edilir ve dile bu şekilde yerleşmiştir. Twitter ve Instagram uygulamalarında sıklıkla kullanılır. DM’den yazışmalar yapılabilir, fotoğraf ve link gönderilebilir. Gıybet için de gayet uygun bir yazışma alanıdır. Ee tabi DM’i farklı amaçlar için de kullananlar olabiliyor, bakınız DM yazışmalarında ifşa olan ünlü veya üneyazan isimler...

DM’DEN YAZMAK VE YÜRÜMEK NE DEMEK? DM’den yürümek ifadesiyle siz de son zamanlarda sıklıkla karşılaşıyorsunuzdur. Argo bir tabir olan 'DM’den yürümek' kalıbını yeni nesil flörtleşme olarak ifade edebiliriz. Özellikle Instagram’da flört etmenin sanıyoruz ki en kolay yolu. DM kutusu, ünlü isimler tarafından da sıklıkla kullanılıyor. Kişisel mesaj göndermek ne kadar güvenli gelse de zaman zaman ifşa olabilirsiniz. Tıpkı ünlü isimlerin çapkınlık yapmak için attığı DM’ler gibi sizin de direkt mesajlarınız masaya yatırılabilir, dikkat ediniz, DM’den çapkınlık yapmaya kalkmayınız. REKLAM VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN DM NE DEMEK? 'Reklam ve iş birliği için DM' cümlesi de biliyoruz ki sizin için çok tanıdık. Aklınızda hemen birkaç sosyal medya fenomeni canlanıyor değil mi? Reklam ve iş birliği için DM diyen kişi, bana özelden yazın, ücrette anlaşalım, gelin sizin tanıtımınızı yapalım demek istiyor efendim. Eee ekmek aslanın ağzında değil de nerede? DM NASIL ATILIR? Instagram’da DM göndermek: Dm yollamak istediğiniz kişiyi takip etmiyorsanız, kişinin sayfasını açtığınızda sağ üstte yer alan 3 noktaya tıklayın. Açılan pencerede 'mesaj gönder'i seçin. Sonrasında kaleminizden dökülen sözler size kalmış. DM göndermek istediğiniz kişiyle takipleşiyorsanız, o kişinin profiline girin ve sağ tarafta bulunan mesaj kutusuna tıklayın.

Twitter’da DM göndermek: Mesaj göndermek istediğiniz kişinin profilini açın.Takip et ya da takip ediliyor butonunun solunda yer alan mesaj kutusunu ikonuna tıklayın. Argo tabirle DM’den yürümeye kalkıyorsanız lütfen kişilere rahatsızlık verecek boyutta yazmayın. Tanışmak, flörtleşmek, konuşmak isteyebilirsiniz fakat hayır cevabının ardından ısrarla mesaj atmayı bir kenara bırakmalısınız. Çünkü hayır dediyse, hayırdır. Öyle değil mi? DM'DEN YÜRÜDÜKTEN SONRA İFŞA OLAN ÜNLÜ İSİMLER DM'den yürümek deyince ilk akla gelen isim Arda Turan. Arda Turan'ın, Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük'e DM'den gönderdiği mesajlar bir süre magazin basınında konuşulmuştu. Arda Turan'ın yine bir dönem DM'den mesaj gönderdiği kişiler arasında fitness eğitmeni Elif Güngör de bulunuyor. Ünlü futbolcunun DM kutusunda Ebru Şallı da zamanında yerini aldı. Bu yazıda Danla Bilic'i anmadan geçemeyiz. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine DM gönderen Türk futbolcuları ifşa ederek, tiye almıştı. Hey gidi günler... Dedik ya, futbolcular bu listede çok diye... İtalyan futbolcu Maria Balotelli de DM kurbanlarından sadece biri!