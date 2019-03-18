DMC 5 için ücretsiz bir mod geliyor

Dolayısıyla oyunu çıktığı gün edinen pek çok oyun sever DMC 5’i bitip, çoktan rafa kaldırdı. Malum oyunda online modlar olmayınca, devamlılık da olmuyor. Bu durumun az çok farkında olan Capcom, yeni yayınlayacağı modlarla Devil May Cry 5’in oynanış süresini biraz daha uzatmayı amaçlıyor.
DMC 5 için önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Bloody Palace modu ile oyun severler Dante, Nero ve V ile amansız bir mücadeleye girişecekler.
Basit anlamda bir survival yani hayatta kalma modu olan Bloody Palace’da üzerimize gelen düşman gruplarını geri püskürtmeye çabalayacağız.
Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Bloody Palace oyun için ücretsiz olarak yayınlanacak ilk ve tek mod olacak. Daha önce Capcom, hikaye odaklı herhangi bir ek içerik yayınlanmayacağını açıklamıştı. Dolayısıyla DMC 5 hikayesi ana oyun ile sınırlı olabilir.
Hali hazırda PC, PS4 ve Xbox One üzerinde satışta olan yapımın dijital kopyası 399TL’den satılmakta. Oyunu kutulu olarak almak isterseniz çok daha uyguna bulabilirsiniz.
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