YURTHABER
  4. Doç. Dr. Önder Tonyalı: “Pankreas kanseri sessiz tehlikedir”

Doç. Dr. Önder Tonyalı: “Pankreas kanseri sessiz tehlikedir”

KONYA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç.

Doç. Dr. Önder Tonyalı: “Pankreas kanseri sessiz tehlikedir”

Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, ‘Sessiz tehlike’ olarak adlandırılan pankreas kanserinde farklı kemoterapi kombinasyonları ile yaşam süresinin 2 kat arttığını söyledi.
Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı yaptığı açıklamada, pankreasın omurganın ön tarafında mide, ince bağırsaklar, karaciğer ve dalak arkasında diyaframın hemen altında sağdan sola doğru uzanan bir organ olduğunu, yiyeceklerin sindirilmesi için enzimler ve kan şekerinin düzeninin sağlanması için insülin ve glukagon gibi hormonlar salgılayan hayati bir organ olduğunu hatırlattı.
Pankreasta birbirinden çok farklı kanserler gelişebildiğini ifade eden Doç. Dr. Tonyalı, hastalığın ‘sessiz tehlike’ olarak adlandırıldığını kaydetti. Tosyalı, “Bütün kanserler içerisinde pankreas kanserinin görülme sıklığı oldukça azdır. Dünyada en sık görülen 11. kanserdir. Az görülmesine rağmen kansere bağlı ölümlerin 7. sebebidir. Pankreas kanseri teşhisi konulan her 100 kişiden yalnızca 8’i beş yıl yaşayabilmektedir. Bu yaşam süresi bütün kanserler içerisinde en kötü olanıdır. Pankreas kanserinin görülme sıklığı her yıl yüzde 0,5-1 oranında artmaktadır. Yaşlılarda ve erkeklerde daha fazla görülür. Pankreas kanserinin en önemli sebebi sigara içmektir. Yiyecek ve içecekler ile ilişkisini açıklamak çok güçtür. Bazı kanıtlar özellikle ızgara tarzı et tüketiminin risk artırdığını, meyve ve sebze tüketiminin risk azalttığını göstermektedir. Gazlı şekerli içeceklerle, kahve, az veya orta derece alkol tüketimi ile pankreas kanseri riski arasında ilişki kurulamamıştır. Pankreas kanserinin yüzde 10-16’sını ailesel ve genetik nedenler oluşturur. Ailesinde pankreas kanseri olan bireylerde pankreas görülme riski diğer kişilere göre 13 kat artar. Kronik pankreatitli kişilerde pankreas kanser riski 2,3 -16,5 kat artar. Diyabet ile pankreas kanseri arasında bir ilişki yoktur. Ancak pankreas kanserli hastalarda tanı konulmadan önce diyabet ortaya çıkması olağandır. Obezite ve fiziksel inaktivite pankreas kanserinin olabilecek sebeplerindendir. Pankres kanserinin bu kötü gidişi onu bir ‘sessiz tehlike’ yapar. Yerleşim itibari ile belirtileri geç ortaya çıkar ve en sık görülen belirtisi herkeste olabilen müphem karın ağrısıdır. Henüz erken teşhis koyabilecek bir tarama testi yoktur. Pankreas kanserinde ortaya çıkan uyarıcı şikayetler kilo kaybı ve sarılıktır” dedi.

“Yaşam süresi 2 kat arttı”
Doç. Dr. Önder Tonyalı, hastalığın tedavisine de değinerek, “Bu kadar kötü bir seyre rağmen ilerlemiş pankreas kanserinde farklı kemoterapi kombinasyonları ile yaşam süresi 10 yıl öncesine göre en az 2 kat artmıştır. Yeni tedavi arayışları devam etmektedir. Hastaların yüzde 3-5 kadarında gen mutasyonu pozitifliği olabilir. Kemoterapi sonrası hastalığı ilerleyen gen mutasyonu pozitif olan hastalarda ilaç kullanılabilir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Medeniyet Okulu Tiyatrosu görme engelli öğrencilerle buluştuMedeniyet Okulu Tiyatrosu görme engelli öğrencilerle buluştu
Hüyük’te ev yangınıHüyük’te ev yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Kayserispor stoper transfer ediyor

Kayserispor stoper transfer ediyor

Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza

Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza

Mersin’de evden hırsızlık zanlıları yakalandı

Mersin’de evden hırsızlık zanlıları yakalandı

Konya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Konya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Canan Eczanesi
Karatay
Duru Eczanesi
Selcuklu
Emel Eczanesi
Selcuklu
Orçun Eczanesi
Selcuklu
Sare Eczanesi
Selcuklu
Uluçınar Eczanesi
Selcuklu
Yücel Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Koruma Altındaki Türlerden Dağ Keçisi Avına 16 Bin Lira Ceza

Koruma Altındaki Türlerden Dağ Keçisi Avına 16 Bin Lira Ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.