Doç. Dr. Önder Tonyalı: “Pankreas kanseri sessiz tehlikedir”

Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, ‘Sessiz tehlike’ olarak adlandırılan pankreas kanserinde farklı kemoterapi kombinasyonları ile yaşam süresinin 2 kat arttığını söyledi.

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı yaptığı açıklamada, pankreasın omurganın ön tarafında mide, ince bağırsaklar, karaciğer ve dalak arkasında diyaframın hemen altında sağdan sola doğru uzanan bir organ olduğunu, yiyeceklerin sindirilmesi için enzimler ve kan şekerinin düzeninin sağlanması için insülin ve glukagon gibi hormonlar salgılayan hayati bir organ olduğunu hatırlattı.

Pankreasta birbirinden çok farklı kanserler gelişebildiğini ifade eden Doç. Dr. Tonyalı, hastalığın ‘sessiz tehlike’ olarak adlandırıldığını kaydetti. Tosyalı, “Bütün kanserler içerisinde pankreas kanserinin görülme sıklığı oldukça azdır. Dünyada en sık görülen 11. kanserdir. Az görülmesine rağmen kansere bağlı ölümlerin 7. sebebidir. Pankreas kanseri teşhisi konulan her 100 kişiden yalnızca 8’i beş yıl yaşayabilmektedir. Bu yaşam süresi bütün kanserler içerisinde en kötü olanıdır. Pankreas kanserinin görülme sıklığı her yıl yüzde 0,5-1 oranında artmaktadır. Yaşlılarda ve erkeklerde daha fazla görülür. Pankreas kanserinin en önemli sebebi sigara içmektir. Yiyecek ve içecekler ile ilişkisini açıklamak çok güçtür. Bazı kanıtlar özellikle ızgara tarzı et tüketiminin risk artırdığını, meyve ve sebze tüketiminin risk azalttığını göstermektedir. Gazlı şekerli içeceklerle, kahve, az veya orta derece alkol tüketimi ile pankreas kanseri riski arasında ilişki kurulamamıştır. Pankreas kanserinin yüzde 10-16’sını ailesel ve genetik nedenler oluşturur. Ailesinde pankreas kanseri olan bireylerde pankreas görülme riski diğer kişilere göre 13 kat artar. Kronik pankreatitli kişilerde pankreas kanser riski 2,3 -16,5 kat artar. Diyabet ile pankreas kanseri arasında bir ilişki yoktur. Ancak pankreas kanserli hastalarda tanı konulmadan önce diyabet ortaya çıkması olağandır. Obezite ve fiziksel inaktivite pankreas kanserinin olabilecek sebeplerindendir. Pankres kanserinin bu kötü gidişi onu bir ‘sessiz tehlike’ yapar. Yerleşim itibari ile belirtileri geç ortaya çıkar ve en sık görülen belirtisi herkeste olabilen müphem karın ağrısıdır. Henüz erken teşhis koyabilecek bir tarama testi yoktur. Pankreas kanserinde ortaya çıkan uyarıcı şikayetler kilo kaybı ve sarılıktır” dedi.