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Doctor Who heyecanlandırdı! Sürpriz dönüş yapan ana karakter...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Doctor Who sevenlere müjdemiz var! Sevilen karakter, özel bölümde izleyiciler ile tekrardan buluşacak!

Doctor Who heyecanlandırdı! Sürpriz dönüş yapan ana karakter...

Uzun süre ekranlarda olan Doctor Who dizisinin sevilen eski karakteri Kaptan Jack Harkness, özel bölümle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kaptan Jack, tatil özel bölümünde Onüçüncü Doktor'a ve arkadaşlarına yardım edip Dalekler'in huzursuz edici planını ortaya çıkaracak.

'SETE GERİ DÖNMEK HARİKAYDI'

Doctor Who serisinin ikonik karakterlerinden olan Kaptan Jack, tatil özel bölümünde uzun süre izleyiciyle birlikte olacak. Kaptan Jack'i canlandıran John Barrowman, "Jack’in ceketini giyip Doctor Who’nun setine geri dönmek harikaydı. Kaptan Jack'i oynamak her zaman heyecan verici bir deneyim oldu. O benim hayatımı değiştiren, kalbime çok yakın bir karakter ve hayranların onu benim kadar sevdiğini bilmek onun dönüşünü daha da güzel kılıyor. Umarım herkes Jack’in Onüç'le olan kahramanca macerasından keyif alır." dedi.


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