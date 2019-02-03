Doğa Fotoğrafları Festivali'nden etkileyici kareler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

18 Ocak-17 Şubat tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’daki Ressamlar Merkezi Evi’nde düzenlenen İlkel Rusya Doğa Festivali, Rusya’nın doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar ve belgesel filmlerle hem Rusya, hem de diğer ülkelerden doğa severleri buluşturuyor.

Bu yıl altıncı kez yapılan festivalin temaları arasında çevrenin korunması, fotoğraf, bilim, hayvanlar, seyahat, etnografya, çizgi filimleri ve bilimsel yer alıyor. İlkel Rusya Festivali’nde sergilenen en güzel karelerden bazıları...

Rusya Doğa Fotoğrafları Festivali'nden etkileyici kareler

İlkel Rusya Doğa Festivali'nde sergilenen fotoğrafçı Liana Varavskaya'nın çalışmalarından biri.
İlkel Rusya Fotoğraf Festivali'nde sergilenen çalışmalardan biri.
Japon fotoğrafçı Toshiji Fukuda'nın İlkel Rusya Fotoğraf Festivali'ne sunduğu çalışma.
İlkel Rusya Doğa Festivali'nde sergilenen fotoğrafçı Victor Semenov'un çalışması.
Fotoğrafçı Yulia Vtyurina'nın İlkel Rusya Doğa Festivali'ne sunduğu çalışması.
İlkel Rusya Doğa Festivali'nde sergilenen fotoğrafçı Olga Vasik'in çalışması.
İlkel Rusya Doğa Festivali'nde sergilenen fotoğrafçı Valery Zverev çalışması.
İlkel Rusya Fotoğraf Festivali'nde sergilenen karelerden biri.
Fotoğrafçı Nikolay Gernet'in çalışması.
Fotoğrafçı Kirill Uyutnov'un çalışması.
Fotoğrafçı Vitaly Gorshkov'un çalışması.
İlkel Rusya Doğa Festivali'nde sergilenen fotoğrafçı Dmitry Kuznetsov'un çalışması.
Fotoğrafçı Oleg Panteleev'in çalışması.
Fotoğrafçı Dmitry Arkhipov'un çalışması.
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doğa fotoğrafları rusya Rusya Doğa Festivali

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