Doğa Fotoğrafları Festivali'nden etkileyici kareler

Bu yıl altıncı kez yapılan festivalin temaları arasında çevrenin korunması, fotoğraf, bilim, hayvanlar, seyahat, etnografya, çizgi filimleri ve bilimsel yer alıyor. İlkel Rusya Festivali’nde sergilenen en güzel karelerden bazıları...
Köye inen tilkiye yiyecek ikram ettiler!
Bozulmasın diye arkadaşına verdi.. Hayatının şokunu yaşadı!
Parayı kim çalmış olabilir? (Detay testi)
Valilik, görüntüler sonrası harekete geçti!
Motorda akrobasi pahalıya patladı
'Bu kadarına da pes artık' dedirten yaratıcı çözümler
Sosyal medyaya damga vurdular!
5 metreyi geçti! İş makineleri böyle çalışıyor
Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi!
"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum