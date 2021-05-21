Doğa harikası Çıldır Gölü, halkın geçim kaynağı oldu

Denizden 1959 metre yükseklikte, dere ve pınarlarla beslenen 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Lav akıntısı ve molozlarla oluşan doğal set gölü Çıldır, göçmen kuşların da uğrak yeri olarak biliniyor. Çevresindeki yeşil bitki örtüsü ve zirveleri karla kaplı dağların ayrı güzellik kattığı göl, yöre halkının da en büyük gelir kaynağı olarak kabul ediliyor. Yöre halkı, gölde, kış aylarında balıkçılığın yanı sıra atlı kızaklarla yerli yabancı turistleri gezdirerek geçimlerini sağlıyor.

Yaz kış yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü, koronavirüs salgını nedeniyle son yılların en sessiz zamanlarını yaşıyor.

(DHA)



