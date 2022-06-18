Doğa Koleji 20 yaşında

“Mutlu Çocuk Öğrenir” ilkesiyle 2002 yılında kurularak eğitim hayatına başlayan Doğa Koleji, 2022-2023 eğitim yılında 20’nci yaşını kutluyor. Can Eğitim Grubu çatısı altında marka yolculuğuna devam eden Doğa Kolejinde, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler Genel Müdürlükte bir araya gelerek 20. yıl kutlamalarını başlattı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doğa Koleji CEO’su Dr. İsmail Kızılbay, 20’nci yılın Doğa’daki yeni dönemin miladı olduğunu belirterek “Bugün burada kurumumuzun 20. yıl serüvenini başlatmak ve yeni bir döneme “Merhaba” demek için bir aradayız. 2002 yılında özgün ve yenilikçi müfredatıyla eğitim hayatına başlayan Doğa Koleji, 20 yılda geleceğimizi aydınlatacak yüz binlerce öğrenciyi hayata hazırladı. Bugün 100’ü aşkın kampüsümüzde anaokulundan başlayan ayrıcalıklı eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesinin ışığıyla üniversiteye kadar uzanıyor.” dedi.

ARIZONA STATE ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE YEPYENİ BİR K12 MODELİ

Doğa Kolejinin 20. yılında güçlü bir kurumsal altyapı ile okul öncesinden doktora eğitimine uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modelinin hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu kaydeden Doğa Koleji CEO’su Dr. İsmail Kızılbay, “Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye’nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan BİLGİ’nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacak. Yeni yapılanmada BİLGİ’nin akademik iş birliği kurduğu Arizona State Üniversitesinin (ASU) k12 eğitim modelinden yararlanılacak. Öğrenciler, uluslararası akreditasyona sahip, öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak. Bu eğitim modeli ile Doğa Koleji öğrencilerinin uluslararası okullara erişimini daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Özellikle yabancı dil eğitiminde çıta çok daha yükselecek.

Öğrencilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı eğitim sistemi, BİLGİ’nin katkıları ile anaokulundan üniversiteye sürdürülebilir, daha inovatif ve daha güçlü bir yapıya kavuşacak. BİLGİ’nin öncülüğünde her kuşağa hitap eden ve dünyaya yayılmış yeni bir eğitim ekosistemi kurmayı hedefliyoruz. Bu yeni yapılanma ile BİLGİ ilk önce hocalarımıza kapıyı açtı. Öğretmenlerimizin yüksek lisans, doktora gibi akademik talepleri varsa BİLGİ, bunları öncelikli olarak karşılayacak.” dedi.

“ÖĞRENCİLER FARKLI BAKIŞ AÇILARI VE ANALİZ YETENEĞİ KAZANIYOR"

yüzyılda eğitim standartlarının çok farklı olduğuna değinen Dr. İsmail Kızılbay, her çocuğun farklı olduğunu ve başarılı olamayacak çocuk olmadığının altını çizdi. Dr. İsmail Kızılbay, “Yeter ki doğru bir yönlendirmeyle çocukların potansiyelleri ortaya çıkarılsın. Yeter ki öğrenme isteği aşılansın. Doğa Kolejinin eğitim sistemi bu yönüyle diğer okullardan çok farklı. Okul öncesi eğitimden itibaren çocukların kendilerini tanımalarını, ilerleyen yıllarda onları başarıya götürecek yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan çok yönlü bir eğitim içeriği sunuyoruz. Öğrencilerin teorik bilgileri somutlaştırmalarına ve özümsemelerine olanak veren bu sistem sayesinde öğrenciler, farklı bakış açıları ve analiz yeteneği kazanıyor. Doğa Kolejinde öğrenciler, başarıya ulaştıklarını gördükçe özgüvenleri artıyor ve daha fazlasına ulaşabileceklerine inanıyorlar. Öğrencilerimiz, disiplinli ve sistematik programlarımızla başarıya ulaşıyor.” dedi.

20 yılda birçok alanda sayısız başarıya imza atıldığını, bu başarılarda yılların birikimi, tecrübesi, yüzlerce öğretmenin ve çalışanın emekleri olduğuna değinen Dr. İsmail Kızılbay, “bu yolda kalbinizle ve emeğinizle yanımızda olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum.” diyerek mikrofonu Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman’a devretti.

Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman ise eğitimciler olarak dünyanın en kutsal mesleğini icra ettiklerini hatırlatarak “Bu çok değerli 20 yılda eğitimdeki ezberleri bozduk. Bugün yaşam boyu eğitim felsefesiyle öğrencilerimize, okul öncesinden üniversiteye kadar hayatlarında başarıyı yakalayacakları donanımı sunuyoruz. Bu yenilikçi eğitim ekolünü oluşturan başarı yüz binlerce öğretmenimizin, çalışanımızın ve öğrencilerimizin emekleriyle doğdu. Biliyoruz ki her başarı güçlü bir ekip çalışmasının sonucudur.” dedi.

Eryaman, sonsuz özveri ve bağlılıkla Doğa’da kilometre taşı olmuş kıdemli çalışanlar başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti. 20 yıl ve üzeri kıdemli çalışanların teşekkür plaketlerini aldığı kutlama 20’nci yıl pasta kesimi ve fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

RAKAMLARLA DOĞA KOLEJİ

20 yılda yaklaşık 30 bin mezun veren Doğa Koleji, 7 bin 708 çalışanı ile başarının adresi olmaya devam ediyor. Türkiye geneli 102 kampüsünde 1 milyon 100 bin 751 m2 yeşil alanı öğrencilerle buluşturan Doğa’nın tüm kampüslerinde yüzlerce sevimli dostumuz da yaşama imkânı buluyor. Hint bülbülünden tavuklara, atlardan ördeklere, köpeklerden tavşanlara birçok canlıya yuva olan Doğa, öğrencilerin diğer canlılarla olan iletişimine önem veriyor. Öğrencilerinin buz pateninden yüzmeye, dramadan sanata birçok branşta gelişimine katkı sağlayan Doğa Koleji kampüslerinde toplamda 72 yüzme havuzu, 32 buz pisti, 102 spor salonu, 95 konferans salonu bulunuyor.

Akademik başarıdan sportif başarılara, sosyal sorumluluktan sanata 20 yılda birçok alanda sayısız başarıya imza atan Doğa Kolejinin hedefinde kampüs sayısını 150’ye çıkartmak, kendine özgü eğitim içerikleri ile her çocuğu buluşturmak ve sadece ulusal değil küresel bir eğitim ekolü olmak var.

Prof. Dr. M. Remzi Sanver başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu tarafından belirlenen Doğa Koleji eğitim politikaları ile yine uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan, teknoloji üreten, ülkemize ve insanlığa değer katan, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen nesiller yetiştirilecek.

DOĞA HARİKALARI HER ALANDA BAŞARINDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Akademik başarılarıyla öne çıkan Doğa öğrencilerinin, kodlamadan satranca, yüzmeden hentbola tüm spor branşlarında da başarıdan başarıya koştuğunu belirten Dr. İsmail Kızılbay, 20 yılda takım sporlarında 6 Dünya Şampiyonluğu, 49 Türkiye Şampiyonluğu kazandıklarını, satrançta 1 Dünya, 74 Türkiye Şampiyonluklarının bulunduğunu söyledi. Dr. İsmail Kızılbay, Doğa Kolejinin dijitalleşen dünyada inovatif bakış açısıyla online eğitim için kurduğu Doğa’m Evimde platformunun 2 milyar 285 milyon dakika kullanıldığını sözlerine ekledi.

Dr. İsmail Kızılbay, “Öğrencilerimiz, 20 yıldır akademik sınavlarda yüzlerce birincilik ve binlerce derece elde ederek Türkiye’nin önemli lise ve üniversitelerine yerleşti. IB programımız ile 800’ü aşkın öğrencimiz ise dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul aldı. Bilim ve teknoloji alanında bu zamana kadar toplamda 4 bin 506 proje üreten öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda projeleriyle dereceler elde ediyor.” dedi.

Dr. İsmail Kızılbay, “Dünyamızın sürdürülebilirliği için herkesin sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştiriyoruz.“ diyerek Doğa Kolejinin 20. yılı için organize ettiği “Geleceğin Su Kahramanı” projesi ile Afrika’da su kuyusu açılacağının da müjdesini verdi.

