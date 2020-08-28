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Doğa Rutkay annesini paylaştı beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 07:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından annesi Nuran Duru'nun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Doğa Rutkay annesini paylaştıktan sonra beğeni topladı.

Doğa Rutkay annesini paylaştı beğeni yağdı

2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına aldı. Aile pozlarını sık sık Instagram hesabından paylaşan Kamal, bu kez annesi Nuran Duru'nun yeni yaşını kutladı.

Annesi ve ikiz çocuklarının olduğu bir kareyi yayınlayan Kamal, altına duygusal bir not düştü. 41 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

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Annem, yol arkadaşım, sırdaşım bana can oldun, evlatlarıma canan... Emeğin, sevgin, şefkatin eksik olmasın üzerimizden. Seni seviyoruz Nunu. İyi ki doğdun.

Doğa Rutkay'ın annesiyle benzerliği gündem oldu ve paylaşıma beğeni yağdı.

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