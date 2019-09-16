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Doğa tutkusu için işinden vazgeçti! Şimdi dünyayı geziyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 16.09.2019 09:13 | Son Güncelleme

Yüz binlerce takipçisi bulunan Jess Dales, sosyal medyada paylaştığı seyahat fotoğraflarıyla hafızalarda yer etse de asıl mesleği duyanları şaşırtıyor. Doğa tutkusunun peşini bırakmayan Amerikalı gezgin, çıktığı dünya turunda en bakir noktaları bulup takipçilerine tanıtıyor.

Jess Dales, Amerikalı bir gezgin ve doğa fotoğrafçısı. Uzun bir süredir farklı coğrafyaları keşfe çıkan Dales, Peru'dan Yeni Zelanda'ya kadar doğanın en muhteşem yerlerinin peşine düşüyor.

Jess Dales, her ne kadar seyahat paylaşımlarıyla öne çıkmış olsa da aslında ticaret hukuku üzerine çalışan uzman bir avukat.

Çocukluğundan bu yana iç içe olduğu doğaya daha fazla zaman ayırabilmek için bir tercih yaparak güvenli işinden ayrıldı.

Yıllardır farklı coğrafyalarda doğanın en güzel yerlerinin peşine düşen Jess, ilham verici bir yaşam sürüyor.

Muhteşem fotoğraflar için sık sık Quin Schrock ile birlikte çalışıyor.

Gezdiği yerlerin isimlerini de paylaşmayı ihmal etmeyen Jess Dales'in en çok Avusturya, Arizona ve İsviçre'de yaptığı paylaşımlar beğeni topluyor.

Jess'ın Instagram'da 700 binden fazla takipçisi var.


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Anahtar Kelimeler:
Seyahat doğa fotoğrafları

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