Doğa üstü olaylar mı doğal afet mi? İşte Al Madam köyü...

Peki kasaba neden kumla kaplı? Kimsenin bir fikri yok ancak efsaneler doğaüstü hikâyeler anlatıyor. İşte Al Madam köyü...

Al Madam köyünü çöl yuttu!

KUM YIĞINLARININ YUTTUĞU BİR KÖY Dubai gökdelenlerinin parıltısı ve çekiciliğinden uzak olan Al Madam, doğal bir kum yığınının işgali altında. Kimse bu köyde yaşayanların kim olduğunu bilmiyor. Evlerin sahipleri de belli değil. Tek bildiğimiz, bu adrenalin dolu ziyareti değerli hale getiren Al Madam hayalet kasabasını ziyeret edenlerin çektiği muhteşem görüntüler.

GOOGLE HARİTALAR GÖTÜRÜYOR Bu ürkütücü vaha, eski Dubai-Hatta Yolu'nun E44 adresinde yer alıyor. Buraya ulaşmak, şaşırtıcı bir şekilde bir sorun değil. Google Haritalar, köyün tam yerini gösteriyor. Köy, Dubai şehrine yaklaşık 60, Sharjah Çölü'ne yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta.

GOOGLE HARİTALAR GÖTÜRÜYOR Sharjah'daki bu sıra dışı hayalet şehri keşfetmek için bir günlüğüne taksi veya araba kiralayabilirsin. Her evden bir sürpriz çıkıyor...

TERKEDİLMİŞ BİR DE CAMİ VAR Köye geldiğinde karşında tek katlı bir şekilde inşa edilmiş evler bulacaksın. Baktığın yerde kesinlikle hüzünlü bir manzara var. Bu evlerin çoğu 1970'lerde veya 1980'lerde inşa edilmiş. Herhangi bir evin, bir zamanlar rahat bir yatak odası ya da salonu olan odalarında büyük kum tepeleri var. Çıkıp yürümeye devam edersen köyü ortalayan bir cami göreceksin.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ... Bu kum taneciklerinin arasında kaybolmaya yüz tutmuş köyün harika bir fotoğraf albümü var.

1980'LERİN SONUNDA İNŞA EDİLDİ Raporlar, evlerin 1970'lerin sonunda veya 1980'lerin sonunda bir konut projesinin bir parçası olarak inşa edildiğini gösteriyor.

MUHTEŞEM ÇEVRE MUHTEŞEM MİMARİ Çevre, en az mimari kadar muhteşem...

TEK IŞIK GÜNEŞ'TEN Çalışan hiçbir elektrik yok, bu yüzden güneş ışığı tek ışık kaynağınız...

DUVAR TASARIMLARI HAYRAN BIRAKIYOR Villaların her birinde ilginç kalıntılar var. Bakınız bu duvar tasarımları...

MOBİLYALAR KUMLARIN ÜSTÜNDE Herhangi bir evde bir önceki sahibin mobilyalarını görmen mümkün...

DOĞAL FELAKETLER KÖYÜ VURDU Köyün, çıkan doğal felaketlerden dolayı sıkıntı yarattığı için tek edildiği düşünülüyor...

DOĞA ÜSTÜ OLAYLAR DA KONUŞULUYOR Doğa üstü olayların Al Madam'ı kumlar altında bıraktığı da bir başka teori. Hayalet şehir Al Madam için kimi zaman perili hikayeler de duyabilirsiniz.

AKIN AKIN ZİYARET Bu küçük yerleşke, şaşırtıcı derecede ilgi görüyor.