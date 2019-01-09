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Doğa üstü olaylar mı doğal afet mi? İşte Al Madam köyü...

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SEYAHAT  | 09.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sharjah'daki Al Madam köyünün tamamını kum yuttu. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu köy, uzun zamandır tam anlamıyla bir hayalet.

Peki kasaba neden kumla kaplı? Kimsenin bir fikri yok ancak efsaneler doğaüstü hikâyeler anlatıyor. İşte Al Madam köyü...

Al Madam köyünü çöl yuttu!

KUM YIĞINLARININ YUTTUĞU BİR KÖY

KUM YIĞINLARININ YUTTUĞU BİR KÖY
Dubai gökdelenlerinin parıltısı ve çekiciliğinden uzak olan Al Madam, doğal bir kum yığınının işgali altında. Kimse bu köyde yaşayanların kim olduğunu bilmiyor. Evlerin sahipleri de belli değil. Tek bildiğimiz, bu adrenalin dolu ziyareti değerli hale getiren Al Madam hayalet kasabasını ziyeret edenlerin çektiği muhteşem görüntüler.

GOOGLE HARİTALAR GÖTÜRÜYOR

GOOGLE HARİTALAR GÖTÜRÜYOR
Bu ürkütücü vaha, eski Dubai-Hatta Yolu'nun E44 adresinde yer alıyor. Buraya ulaşmak, şaşırtıcı bir şekilde bir sorun değil. Google Haritalar, köyün tam yerini gösteriyor. Köy, Dubai şehrine yaklaşık 60, Sharjah Çölü'ne yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta.

GOOGLE HARİTALAR GÖTÜRÜYOR

GOOGLE HARİTALAR GÖTÜRÜYOR
Sharjah'daki bu sıra dışı hayalet şehri keşfetmek için bir günlüğüne taksi veya araba kiralayabilirsin. Her evden bir sürpriz çıkıyor...

TERKEDİLMİŞ BİR DE CAMİ VAR

TERKEDİLMİŞ BİR DE CAMİ VAR
Köye geldiğinde karşında tek katlı bir şekilde inşa edilmiş evler bulacaksın. Baktığın yerde kesinlikle hüzünlü bir manzara var. Bu evlerin çoğu 1970'lerde veya 1980'lerde inşa edilmiş. Herhangi bir evin, bir zamanlar rahat bir yatak odası ya da salonu olan odalarında büyük kum tepeleri var. Çıkıp yürümeye devam edersen köyü ortalayan bir cami göreceksin.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ...

FOTOĞRAF ALBÜMÜ...
Bu kum taneciklerinin arasında kaybolmaya yüz tutmuş köyün harika bir fotoğraf albümü var.

1980'LERİN SONUNDA İNŞA EDİLDİ

1980'LERİN SONUNDA İNŞA EDİLDİ
Raporlar, evlerin 1970'lerin sonunda veya 1980'lerin sonunda bir konut projesinin bir parçası olarak inşa edildiğini gösteriyor.

MUHTEŞEM ÇEVRE MUHTEŞEM MİMARİ

MUHTEŞEM ÇEVRE MUHTEŞEM MİMARİ
Çevre, en az mimari kadar muhteşem...

TEK IŞIK GÜNEŞ'TEN

TEK IŞIK GÜNEŞ'TEN
Çalışan hiçbir elektrik yok, bu yüzden güneş ışığı tek ışık kaynağınız...

DUVAR TASARIMLARI HAYRAN BIRAKIYOR

DUVAR TASARIMLARI HAYRAN BIRAKIYOR
Villaların her birinde ilginç kalıntılar var. Bakınız bu duvar tasarımları...

MOBİLYALAR KUMLARIN ÜSTÜNDE

MOBİLYALAR KUMLARIN ÜSTÜNDE
Herhangi bir evde bir önceki sahibin mobilyalarını görmen mümkün...

DOĞAL FELAKETLER KÖYÜ VURDU

DOĞAL FELAKETLER KÖYÜ VURDU
Köyün, çıkan doğal felaketlerden dolayı sıkıntı yarattığı için tek edildiği düşünülüyor...

DOĞA ÜSTÜ OLAYLAR DA KONUŞULUYOR

DOĞA ÜSTÜ OLAYLAR DA KONUŞULUYOR
Doğa üstü olayların Al Madam'ı kumlar altında bıraktığı da bir başka teori. Hayalet şehir Al Madam için kimi zaman perili hikayeler de duyabilirsiniz.

AKIN AKIN ZİYARET

AKIN AKIN ZİYARET
Bu küçük yerleşke, şaşırtıcı derecede ilgi görüyor.

AL MADAM İNTERNETTE

AL MADAM İNTERNETTE
Instagram'ın varsa, hashtag Al Madam yazıp, köyün diğer fotoğraflarına ulaşabilirsin. (Kaynak: ensonhaber - Selen Kaldırım)
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Anahtar Kelimeler:
AL MADAM Suudi Arabistan Seyahat

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