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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Toplayıp kavuruyor, kahveye dönüştürüyorlar

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde menengiç kahvesi yapımına başlandı.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Toplayıp kavuruyor, kahveye dönüştürüyorlar

Çüngüş ilçesi Karakaya Mahallesi Harmantepe mezrasında hasat edilen menengiçler, çeşitli aşamalardan geçirilerek menengiç kahvesine dönüştürülüyor. Sonbahar mevsiminde toplanan menengiçler, bazen kavrularak kahvenin yanında kuruyemiş olarak, bazen de öğütülerek kış mevsiminde kahve olarak tüketiliyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Toplayıp kavuruyor, kahveye dönüştürüyorlar 1

Meşe ağaçlarının yoğun olduğu, engebeli Çüngüş arazi coğrafyasında doğal ortamda yetişen menengiçler , yöre halkı tarafından çok seviliyor. Ağaç dalında mor ve kırmızı olan menengiçler, toplandıktan sonra suyla yıkanıp güneşte kuruması için damlara örtü üzerlerine seriliyor. Kuruyan menengiçler tepsiye dökülerek soba veya ateş üzerinde kavruluyor. Kavrulan menengiçler, makinelerde öğütülerek menengiç kahvesine dönüştürülür.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Toplayıp kavuruyor, kahveye dönüştürüyorlar 2

Handere mezra sakinlerinden Abbas Subaşı, her yıl menengiç kahvesi yaptığını, köylerinde menengiç kahvesinin çok meşhur olduğunu söyledi. Subaşı, doğal Çüngüş menengiç kahvesine çevre il ve ilçelerden de yoğun talebin olduğunu kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
menengiç Diyarbakır
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