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Doğada topladı, başına dert oldu! 2 milyon lira ceza sonrası çatıya çıktı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toplanması yasak olan yabani salep topladıkları gerekçesiyle kendilerine toplam 2 milyon 97 bin 735 TL para cezası kesilen 3 kişiden biri, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. "2 milyon lira ceza kestiler. Kendimi atacağım" diyen şahıs, ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Yeniçağa ilçesinde doğadan toplanması yasak olan 4,5 kilogram yabani salep toplayan 3 kişiye, 'biyoçeşitliliği tahrip etmek' suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.

Doğada topladı, başına dert oldu! 2 milyon lira ceza sonrası çatıya çıktı 1

Kesilen yüksek cezaya tepki gösteren vatandaşlardan Ali K., Bolu Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel duruma karşı binanın alt kısmına atlama brandası kurarak güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de Ali K.'yi ikna etmek için çatıya çıktı.

"KENDİMİ ATACAĞIM"

Doğada topladı, başına dert oldu! 2 milyon lira ceza sonrası çatıya çıktı 2

Çatıda bulunduğu süre zarfında hem kesilen ceza miktarına hem de jandarma ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada gazi olduğunu belirttiği babasına kötü muamele yapıldığını ileri sürerek tepki gösteren Ali K., aşağıda bekleyen gazetecilere, "2 milyon lira bize ceza kestiler. Kendimi atacağım" diyerek seslendi.
Polisin uzun süren çabaları sonucunda ikna edilen ve bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirilen Ali K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
salep yaşam
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