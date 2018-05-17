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Doğadan gelen en güçlü antibiyotik

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

En çok araştırılan bitkilerden olan zerdeçal ve bal karışımı doğanın sunduğu mucize bir antibiyotiktir. Doktorların bile açıklayamayacağı faydalı özelliklere sahip olan zerdeçal-bal karışımı sindirim sistemini hızlandırır, kötü bakterileri ve virüsleri yok eder.

Doğadan gelen en güçlü antibiyotik

Son yıllarda tüm dünyada en popüler baharatlardan biri haline gelen zerdeçal, kendine has kokusu, lezzeti ve rengi ile olağanüstü mutfak ve tıbbi özelliklere sahiptir.

Ayurvedik, Hint ve Çin tıbbında uzun bir süre kullanılmış olan zerdeçaldan, solunum sorunları, karaciğer hastalıkları, cilt problemleri, kas burkulmaları, kesikler, yaralar ve mide sorunları gibi çeşitli sağlık sorunları için güçlü bir doğal ilaç olarak yararlanılmıştır.

Zerdeçalın ayrıca, Alzheimer, sindirim, çeşitli enfeksiyon tipleri, iltihaplar ve kötü huylu tümörler ile ilgili sorunlara karşı da etkili olduğu kabul edilmiştir.

Zerdeçal, sağlığımız için neden önemlidir?

Zerdeçal’ın bu kadar güçlü olmasını sağlayan içeriğindeki curcumin maddesidir. Curcumin, antioksidanlarla doludur, mikroplarla savaşır ve enflamasyonu azaltır. Curcumin’in hücre zarına pozitif etkisi vardır. 700 geni ve 160 fizyolojik sorunu iyileştirme yetisine sahiptir. Hücrelerin hayatta kalması ve DNA için faydalıdır.

Sağlık uzmanları, zerdeçalın kalp, karaciğer, akciğer, sinir sistemi ve metabolizma bozukluklarını tedavi etmede yardımcı olduğunu, Parkinson ve Alzheimer hastaları için de faydalarını kabul etmişlerdir.

Zerdeçal ve bal ile doğal antibiyotik nasıl yapılır?

Malzemeler

1 yemek kaşığı organik toz zerdeçal

100 gram organik bal

Hazırlanışı

Malzemeleri bir cam kavanoza koyun ve iyice karıştırın.

Grip ve soğuk algınlığı belirtileri varsa, her saatte bir kere yarım yemek kaşığı olmak üzere bu karışımdan yiyebilirsiniz. İkinci gün yine aynı miktar ancak 2 saatte bir, üçüncü gün ise aynı miktar karışımı 3 saatte bir tüketebilirsiniz.

Karışımı yutmadan önce ağzınızda iyice eritin. Bu karışımı içtiğiniz çay ve süte de ekleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
antibiyotik yemek

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