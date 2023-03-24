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Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

04.03.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek Yüksekokulu kapsamında olan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi Bölümünde enerji sektörüne yönelik kapsamlı bilgiler edinilir. Bu bölümün temelde doğal gaz teknolojisi ile ilgili tüm faaliyetlerde görev alabilecek uzmanların yetiştirilmesini sağladığı söylenebilir. Yani söz konusu bölümden mezun olan bireyler, devlete veya özel sektöre bağlı enerji ve doğal gaz firmalarında iş bulabilir. Bu bölümün mezunları elektrik firmalarında da çalışabilir.

Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

İçindekiler

  • Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü nedir?
  • Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü eğitim süresi kaç yıl?
  • Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü dersleri nelerdir?
  • Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) mezunları ne iş yapar?
  • Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) mezunları iş imkânları nelerdir?
  • Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Enerji sektörüyle ilişkili bir akademik disiplin olan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO), özel sektörde veya kamuda çalışabilecek olan doğal gaz teknolojisi uzmanlarının yetişmesini sağlar. Bu bölümden mezun olan bireyler Temel Elektrik, Isı Bilimi ve Doğal Gaz Tesisatı gibi dersleri aldıkları için bu alana yönelik faaliyetlerde gelişmiş olur. Gerek doğal gaz firmalarında gerek ise enerji ve elektrik firmalarında çalışabilen Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü mezunlarının el becerilerinin iyi olması beklenir. Ayrıca bu alanda uzmanlaşan bireylerin doğal gaz teknolojisi kapsamındaki cihazların bakımı ve onarımında rol oynadığı belirtilebilir.

Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü nedir?

Bir ön lisans programı olan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü, doğal gaz enerjisi için kullanılan teknolojiler konusunda uzman olan bireylerin yetiştirilmesini sağlar. Bu bölümde doğal gaz enerjisine yönelik teknolojileri doğru bir şekilde kullanabilen kişilerin yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması amaçlanır. Dolayısıyla Doğal Gez ve Boru Hatları Teknolojisi Bölümünde eğitim görecek olan öğrencilerin disiplinli, enerji sektörüne ilgi duyan ve meraklı bireyler olmaları beklenir.

Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümündeki temel amaçlardan biri, bu programdan mezun olan kişilerin doğal gaz işlemlerinde yetkin olmalarıdır. Bununla beraber söz edilen bölümden mezun olan uzman kişilerin doğal gaz işlemlerinde kullanılan alet ve cihazları da yakından tanıdıkları söylenebilir. Yani bu bölüm, doğal gaz işlemlerinin yürütüldüğü kurumlar ile firmalarda uzman olarak çalışabilecek kişilerin teorik ve uygulamalı eğitim almalarını mümkün kılar.

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Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bir ön lisans programı olan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü 2 senelik akademik disiplinlerdendir. Yani bu bölümü tercih eden bireyler, 4 yarıyıl boyunca Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü derslerine katılım sağlar. 4 yarıyıllık eğitim süreçleri boyunca bu bölümün derslerini başarıyla tamamlayan kişiler ise doğal gaz enerjisine yönelik işlemlerin yürütüldüğü çeşitli alanlarda çalışabilir.

Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü dersleri nelerdir?

Enerji sektöründe doğal gaz alanında etkin bir şekilde çalışabilecek olan kişilerin yetiştirilmesini sağlayan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü, bir Meslek Yüksekokulu programıdır. Bu bağlamda Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümünün derslerinin neler olduğu da sıklıkla araştırılır. Söz konusu bölümün 4 yarıyıl boyunca katılım sağlanan dersleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Boru Kaynakçılığı, Doğal Gaz Tesisatı
  • Isı ve Kütle Transferi, Doğal Gaz Dağıtım Hatları
  • Isıtma Sistemleri, Bilgisayar Destekli Çizim
  • Malzeme Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  • Isı Bilimi, Temel Elektrik
  • Akışkanlar Mekaniği, Isıtma Sistemleri
  • Çevre Koruma, İklimlendirme Tekniği
  • İşletme Yönetimi, Güneş Enerjisi

Yukarıda sıralanan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü derslerinden Doğal Gaz Dağıtım Hatları, Temel Elektrik ve Doğal Gaz Tesisatı'nın bölümün temelini oluşturduğu bilinir. Öğrencilerin doğal gaz teknolojisi hakkında kapsamlı bilgi edinmelerini mümkün kılan bu bölümde, derslerin kolaydan zora doğru ilerlediği söylenir. Bölümün doğal gaz teknolojisi kapsamındaki cihazların kullanımı ve elektrik ile ısı ayarına yönelik derslerinin ise en detaylı ve zorlu konuları içerdiği belirtilir.

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Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) mezunları ne iş yapar?

2 yıllık bir ön lisans bölümü olan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi'nden mezun olan bireyler, doğal gaz enerjisi ile alakalı işlemlerin yürütüldüğü pek çok kurum ve firmada çalışabilir. Bu bölümden mezun olan bireyler doğal gazın ne olduğunu, bu enerji kaynağının hangi teknolojilerle kullanıma sunulduğunu ve ilgili alanda kullanılan teknolojilerin detaylarını kapsamlı olarak bilir. Dolayısıyla Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümünden mezun olan kişilerin ne iş yaptıkları aşağıdaki hususlar ile aydınlatılabilir:

  • Bulunulan bölgedeki tesisat döşemesi çalışmalarına katılmak
  • Özel olarak döşenen doğal gaz tesisatı sistemi hakkında müşterilere bilgi aktarmak
  • Doğal gaz teknolojisi ile ilgili cihazlar ile aletlerin bakımını yapmak
  • Yine doğal gaz tesisat döşemesi ya da tamirinde yararlanılan cihazlar ile aletlerin onarımını gerçekleştirmek
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Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) mezunları iş imkânları nelerdir?

Enerji sektörüne meraklı olan ve doğal gaz teknolojileri hakkında kapsamlı eğitim alan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü mezunları, farklı görevlerle ve çeşitli iş yerlerinde çalışma hayatına başlayabilir. Bu bölümden mezun olan bireylerin, kamuya veya özel sektöre bağlı olarak çalışmaları mümkündür. Sıklıkla araştırılan Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü mezunlarının iş imkanları ise şu şekildedir;

  • Kaynak personeli
  • Doğal gaz tesisatı uzmanı
  • Tesisat bakım personeli
  • İzolasyon personeli
  • Boru döşeme personeli

Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Gerek kamuda gerek ise özel sektörde çalışabilen Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü uzmanları, farklı görevlerle iş hayatına adım atabilir. Bu bölümden mezun olan bireylerin, devlete bağlı olan doğal gaz firmalarında ilgili pozisyonlarda iş bulmaları mümkündür. Yine Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümünün mezunları, serbest meslek çalışanı olarak da doğal gaz tesisat döşemesi gibi görevleri üstlenebilir. Pek çok kişi tarafından yanıt aranan "Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?" sorusuna sunulabilen cevaplar ise şu şekildedir:

  • Fen işleri müdürlükleri
  • Enerji Bakanlığı'na bağlı olan kurumlardaki ilgili pozisyonlar
  • Devlete bağlı olan enerji firmaları
  • Devlete bağlı olan doğal gaz firmaları
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Yukarıda sıralanan çalışma alanları göz önünde bulundurulduğu takdirde, Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü mezunlarının kamuda iş bulma olasılıkları yüksektir. Bununla beraber pek çok kişi tarafından "Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?" sorusuna da yanıt arandığı bilinir. Dolayısıyla Doğal Gaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü mezunlarının özel sektördeki çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Özel doğal gaz firmaları
  • Enerji firmaları
  • Elektrik firmaları
  • Özel tesisat firmaları
  • Doğal gaz cihazlarına ve boru hatlarına yönelik üretim gerçekleştiren firmalar
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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

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