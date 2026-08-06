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Doğal gazla çalışan kombilere tamamen veda edilecek! Tüm evlere pompa kurulacak

Avrupa Birliği'nin yeni enerji düzenlemesiyle doğal gaz kombileri kademeli olarak devreden çıkacak. 2030'dan itibaren yeni binalarda sıfır emisyon şartı uygulanırken, 2040'a kadar doğal gazla ısınmanın tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor.

Doğal gazla çalışan kombilere tamamen veda edilecek! Tüm evlere pompa kurulacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Avrupa Birliği, karbon salımını azaltmak amacıyla enerji dönüşümünde önemli bir adım attı. Yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte doğal gaz kombilerinin kullanımı kademeli olarak azaltılacak, yerini çevre dostu ısıtma sistemleri alacak.

Doğal gazla çalışan kombilere tamamen veda edilecek! Tüm evlere pompa kurulacak 1

2030'DAN SONRA YENİ BİNALARDA ZORUNLU OLACAK

Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) kapsamında, 2030 yılından itibaren inşa edilecek tüm yeni konutların "Sıfır Emisyonlu Bina" standardına uygun olması gerekecek.

Kamu binalarında ise uygulama daha erken başlayacak. 2028'den itibaren yapılacak yeni kamu binalarının sıfır emisyon kriterlerini karşılaması zorunlu hale gelecek.

Doğal gazla çalışan kombilere tamamen veda edilecek! Tüm evlere pompa kurulacak 2

HEDEF 2040: DOĞAL GAZLA ISINMAYA VEDA

AB'nin yol haritasına göre doğal gazla çalışan ısıtma sistemleri aşamalı olarak devreden çıkarılacak. Hedef, 2040 yılına kadar Avrupa genelinde doğal gazla ısınmayı tamamen sona erdirmek.

Bu kapsamda fosil yakıt kullanan sistemlerin yerine daha düşük karbon salımı yapan teknolojilerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Doğal gazla çalışan kombilere tamamen veda edilecek! Tüm evlere pompa kurulacak 3

YENİ DÖNEMİN GÖZDESİ ISI POMPALARI

Doğal gaz kombilerinin yerine öne çıkan teknoloji ise ısı pompaları oldu. Havadan, sudan veya topraktan aldığı enerjiyi ısıtmada kullanan bu sistemler, yakıt yakmadan çalışıyor.

Uzmanlar, 1 birim elektrik enerjisiyle 5 birime kadar ısı üretilebildiğini belirterek, ısı pompalarının hem enerji verimliliği hem de çevresel etkileri açısından doğal gazlı kombilere göre önemli avantaj sunduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği doğal gaz kombi
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