MAGAZİN

'Doğal güzel' Özge Özpirinçci

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 12:13 | Son Güncelleme

Şimdilerde Kadın adlı dizide izlediğimiz Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

'Doğal güzel' Özge Özpirinçci

Sosyal medya hesabından filtreli bir görüntüsünü paylaşan Özpirinçci, bu tarz güzellik filtreleri uygulayan ünlü isimlere gönderme yaparak; ‘Günaydın, doğal güzellik gibisi var mı yaaa’ notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci kadın dizisi

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