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'Doğal olan normal doğum' pankartına Sivasspor'un yıldızı tepki gösterdi! "Türkçe bilmiyorum, kadınlardan özür dilerim"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 17:38
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Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde açılan 'Doğal olan normal doğum' pankartı sosyal medyada olay yaratmıştı. Kadınların doğum seçeneklerine karışıldığı gerekçesiyle eleştirilen pankart için Sivasspor'un yıldız golcüsü Rey Manaj'dan özür paylaşımı geldi.

'Doğal olan normal doğum' pankartına Sivasspor'un yıldızı tepki gösterdi! "Türkçe bilmiyorum, kadınlardan özür dilerim"
Rey Manaj

Rey Manaj

ARN Arnavutluk
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Süper Lig'de bu hafta maçlarda açılan 'Doğal olan normal doğum' pankartı sosyal medyada olay yarattı. Kadınların doğum şekline karışıldığı için tepki çeken pankarta birçok tepki gelirken son olarak Sivasspor'un yıldızı Manaj'dan özür mesajı paylaşıldı.

"KENDİ ADIMA TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

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Sivasspor’un yıldızı Rey Manaj, Türkçe bildiği için bu pankartı okumadan tuttuğunu belirterek özür mesajı yayınladı.

“Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım. Maç öncesi taşıdığımız pankart nedeniyle, ne yazıldığından haberim yoktu. Kendi adıma tüm kadınlardan özür dilerim. Bedeniniz sizin, karar da sizin.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Kadınların doğum seçeneklerinin sınırlandırıldığı için açılan bu pankart destekten çok tepki aldı. Hemen hemen herkesin karşı çıktığı pankart için sosyal medyada büyük bir karşı destek oluşturuldu.

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normal doğum Sivasspor doğum pankart
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