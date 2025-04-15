'Doğal olan normal doğum' pankartına Sivasspor'un yıldızı tepki gösterdi! "Türkçe bilmiyorum, kadınlardan özür dilerim"

Süper Lig'de bu hafta maçlarda açılan 'Doğal olan normal doğum' pankartı sosyal medyada olay yarattı. Kadınların doğum şekline karışıldığı için tepki çeken pankarta birçok tepki gelirken son olarak Sivasspor'un yıldızı Manaj'dan özür mesajı paylaşıldı.

"KENDİ ADIMA TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Sivasspor’un yıldızı Rey Manaj, Türkçe bildiği için bu pankartı okumadan tuttuğunu belirterek özür mesajı yayınladı.

“Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım. Maç öncesi taşıdığımız pankart nedeniyle, ne yazıldığından haberim yoktu. Kendi adıma tüm kadınlardan özür dilerim. Bedeniniz sizin, karar da sizin.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Kadınların doğum seçeneklerinin sınırlandırıldığı için açılan bu pankart destekten çok tepki aldı. Hemen hemen herkesin karşı çıktığı pankart için sosyal medyada büyük bir karşı destek oluşturuldu.