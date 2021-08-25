Doğal taş sektörünün buluşma noktası MARBLE İzmir Fuarı kapılarını açtı

İZMİR (AA) - Doğal taşta dünyanın en büyük rezervlerine sahip Türkiye'nin bu zenginliğini görücüye çıkardığı MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen 11 ülkeden alım heyetinin katılımıyla başladı.

Geçen yıl salgın nedeniyle düzenlenemeyen, bu yıl ise sınırlı katılımla 26. kez organize edilen MARBLE, Fuar İzmir'deki 3 holde 200'e yakın firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

Almanya, Fransa, Azerbaycan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İtalya, Umman, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ürdün'den alım heyetlerinin ziyaret ettiği fuarda farklı bölgelerdeki ocaklardan çıkarılan rengarenk taşlar ve bu taşlardan yapılan mobilyalar dikkati çekiyor.

Salgın sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından düzenlenen ilk fiziksel fuar olan MARBLE'da ziyaretçiler HES Kodu taraması ve ateş ölçümünün ardından hollere alınıyor. Fuar alanında sıklıkla maske ve sosyal mesafe uyarıları yapılıyor.

- Madencilikle ilgili kanun hazırlığı

Fuarın açılış töreninde sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, madencilikle ilgili yeni bir kanun hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi.

Söz konusu kanunun, sektörün sürdürülebilir madencilikle yoluna devam etmesini sağlayacağını vurgulayan Genç, sektörün bütün paydaşlarının kanun hazırlık sürecine katkı verdiğini aktardı.

Geçen ay çıkan yangınlarla mücadelede maden sektörünün çok büyük özverisine tanık olduklarını kaydeden Genç, "Isparta, Burdur ve Muğla'da bütün ekipmanlarını ve işçilerini yangını söndürmek için seferber ettiler. Ekiplerin yanında oldular. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar da salgın nedeniyle uzun süredir bir araya gelinemediğini, MARBLE Fuarı ile sektörün hasret giderdiğini ifade etti.

Yılın ilk yarısını ihracat rekorlarıyla kapattıklarını hatırlatan Ağar, son 12 aylık ihracatın ise 201 milyar doları aştığı dile getirdi.

Ağar, dünyanın en zengin mermer yataklarının Türkiye'de bulunduğu belirterek renk ve desen çeşitliğiyle Türk doğal taşlarının dünyaca ünlü mekanlarda kullanılmaya devam ettiğine işaret etti.

- Hedef 5 yılda 300 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi İsmail Gülle de salgın sürecini ihracat ailesi olarak başarıyla geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Ülkemizin morale ihtiyacı olduğu anda bu büyük ihracat ailesi, her ay sonu açıkladığı başarılı ihracat rakamlarıyla yüz akı oldu. 200 milyar dolar ihracatı hep istedik ve temmuz ayında bunu başardık. Şimdi hedef 5 yıl içinde 300 milyar doları yakalamak. Bunu yapabileceğimize yürekten inanıyorum."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer de madenin ithal girdisi olmayan bir sektör olduğunu, tüm sektörlerin ham maddesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise dünyanın 3 fuarından biri olan MARBLE İzmir'i en zor günde bile devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Maden sektörünün ocak temmuz döneminde ihracatı yüzde 48 artırdığını belirten Kaya, "Son 12 ayda ise 5 milyar 342 milyon ihracat gerçekleştirdik. 2021'in sonunda 6 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Törende İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da birer konuşma yaptı.

Kapılarını 28 Ağustos'ta kapatacak fuarla, Uluslararası Taş Kongresi eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

