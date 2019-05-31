Mynet Trend

Doğal teras 'Ablak Taşı'nın doyumsuz manzarası

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 31.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Ordu’da orman içerisindeki doğal terasa ulaşanlar doyumsuz bir manzarayla karşılaşıyor.

Doğal teras 'Ablak Taşı'nın doyumsuz manzarası

Kabadüz ilçesindeki Ablak Taşı, yüksekliği ve doğal teras özelliğiyle yaylaya gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

AW718414_02

Etrafını ladin ormanlarıyla çevrili Ablak Taşı'na ulaşanlar Ordu ve Giresun’un uçsuz bucaksız ormanları ile Geçilmez Kanyonu'nu doyasıya görebiliyor.

İlçenin Kale Boynu Obası'nda bulunan Ablak Taşı, yaylaya gelenlerin uğrak yeri oldu. (İHA)

AW718414_04

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdiİmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
İşte paraşüt tutkunlarına özel bayram rotasıİşte paraşüt tutkunlarına özel bayram rotası
Bu kentte oteller doldu taştı!Bu kentte oteller doldu taştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu Ablak Taşı

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar mezarlıkta buldu! Kavanozun içinde...

Çocuklar mezarlıkta buldu! Kavanozun içinde...

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Dünyaca ünlü turizm merkezine giden yolu kapattılar

Dünyaca ünlü turizm merkezine giden yolu kapattılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paraşüt tutkunların özel bayram rotası

İşte paraşüt tutkunlarına özel bayram rotası

Bu kentte oteller doldu taştı!

Bu kentte oteller doldu taştı!

Müthiş manzara! Gören hayran kalıyor

Müthiş manzara! Gören hayran kalıyor

Vahşi doğanın acımasız avcıları İstanbul'da!

Dünyada sadece 30 tane var ama... Onlar bakın nerede yaşıyor!

Eskişehir’de deniz sezonu için geri sayım başladı!

Eskişehir'e giden burada serinleyecek!

Antalya’da kadınlar plajı yaz sezonunu açıyor

Bu plaj bayramda rekor kıracak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.