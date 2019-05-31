Doğal teras 'Ablak Taşı'nın doyumsuz manzarası

Kabadüz ilçesindeki Ablak Taşı, yüksekliği ve doğal teras özelliğiyle yaylaya gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
Etrafını ladin ormanlarıyla çevrili Ablak Taşı'na ulaşanlar Ordu ve Giresun’un uçsuz bucaksız ormanları ile Geçilmez Kanyonu'nu doyasıya görebiliyor.
İlçenin Kale Boynu Obası'nda bulunan Ablak Taşı, yaylaya gelenlerin uğrak yeri oldu. (İHA)
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