Doğal ürünler ile hazırlanan öksürük macunu: İşte öksürüğe iyi gelecek tarifler

Öksürük mevsim geçişlerinde, hava sıcaklıklarının aniden düştüğü zamanlarda veya belki de çılgınlar gibi kartopu oynadığınız zamanların ardından zoraki misafiriniz olabiliyor. Paylaşacağımız tarif sayesinde evde kolaylıkla hazırlayacağınız öksürük macunu ile zoraki misafire yatılı kalma fırsatı vermeyeceksiniz. Macunu, kavanozda bir hafta boyunca buzdolabında rahatlıkla saklayabileceksiniz. Doğal ürünlerin birleşiminden oluşan bir karışım olduğu için bünyenize antioksidan ve antiseptik desteği verecek. Sabahları açken bir tatlı kaşığı macun alarak hem bağışıklığınızı arttırmak hem öksürüğünüzü bitirmek mümkün. Özellikle astım ve bronşitten muzdaripseniz kesinlikle tavsiye ederiz. Bu macunun tarifini muhakkak saklayın, çünkü çok seveceksiniz. Doğal antioksidan olan zencefil ile ister dilimleyerek, isterseniz toz halinde hazırlayacağınız zencefilli macunları, içerdiği bol miktardaki mineral ile bağışıklığınızı kuvvetlendirecek. Dilerseniz macun olarak dilerseniz bir bardak ılık suyun içine 1 yemek kaşığı ilave edip karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu sayede gün içinde gerekli enerjiyi de depolamış olacaksınız.

BALLI TAZE ZENCEFİLLİ ÖKSÜRÜK MACUNU TARİFİ

MALZEMELER

4-5 adet taze zencefil

1 su bardağı bal

Limon

HAZIRLANIŞI

Zencefilleri ince doğrayarak cam kavanozun içine koyun.

Dilerseniz zencefili rendeleyip de ilave edebilirsiniz.

Eğer rendelerseniz suyunu da kavanoza ekleyin.

1 dilim limon ilave edin.

Eklediğiniz zencefil ve limonun üzerine 1 bardak balı dökün.

Malzemeleri iyice karıştırın.

Zencefili doğradıysanız mutlaka boşluk kalmadığına emin olun.

Daha sonra kavanozun kapağını kapatın.

Hazırladığınız macun artık kullanıma hazır.

Kavanozu buzdolabında saklayabilirsiniz.

Kullanmak istediğinizde ise kavanozu biraz çalkalayarak karışmasını sağlayın.

BALLI TOZ ZENCEFİLLİ ÖKSÜRÜK MACUNU TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı bal

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

3 yemek kaşığı keçiboynuzu ezmesi

HAZIRLANIŞI