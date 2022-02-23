Doğal ürünler ile hazırlanan öksürük macunu: İşte öksürüğe iyi gelecek tarifler

Öksürük mevsim geçişlerinde, hava sıcaklıklarının aniden düştüğü zamanlarda veya belki de çılgınlar gibi kartopu oynadığınız zamanların ardından zoraki misafiriniz olabiliyor. Paylaşacağımız tarif sayesinde evde kolaylıkla hazırlayacağınız öksürük macunu ile zoraki misafire yatılı kalma fırsatı vermeyeceksiniz. Macunu, kavanozda bir hafta boyunca buzdolabında rahatlıkla saklayabileceksiniz. Doğal ürünlerin birleşiminden oluşan bir karışım olduğu için bünyenize antioksidan ve antiseptik desteği verecek. Sabahları açken bir tatlı kaşığı macun alarak hem bağışıklığınızı arttırmak hem öksürüğünüzü bitirmek mümkün. Özellikle astım ve bronşitten muzdaripseniz kesinlikle tavsiye ederiz. Bu macunun tarifini muhakkak saklayın, çünkü çok seveceksiniz. Doğal antioksidan olan zencefil ile ister dilimleyerek, isterseniz toz halinde hazırlayacağınız zencefilli macunları, içerdiği bol miktardaki mineral ile bağışıklığınızı kuvvetlendirecek. Dilerseniz macun olarak dilerseniz bir bardak ılık suyun içine 1 yemek kaşığı ilave edip karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu sayede gün içinde gerekli enerjiyi de depolamış olacaksınız.
MALZEMELER
4-5 adet taze zencefil
1 su bardağı bal
HAZIRLANIŞI
Zencefilleri ince doğrayarak cam kavanozun içine koyun.
Dilerseniz zencefili rendeleyip de ilave edebilirsiniz.
Eğer rendelerseniz suyunu da kavanoza ekleyin.
1 dilim limon ilave edin.
Eklediğiniz zencefil ve limonun üzerine 1 bardak balı dökün.
Malzemeleri iyice karıştırın.
Zencefili doğradıysanız mutlaka boşluk kalmadığına emin olun.
Daha sonra kavanozun kapağını kapatın.
Hazırladığınız macun artık kullanıma hazır.
Kavanozu buzdolabında saklayabilirsiniz.
MALZEMELER
1 çay bardağı bal
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı zerdeçal
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri cam kavanoz içinde karıştırın.
Kavanozun kapağını sıkı ve hava almayacak biçimde kapatın.
Hazırladığınız macun artık kullanıma hazır.
Kavanoz artık buzdolabında yerini alabilir.
Kullanmak istediğinizde kavanozu çalkalayarak karışmasını sağlayın.
Zencefilli macun tariflerimizi hazırladıktan sonra sabah akşam 1 çay kaşığı kadar tüketebilirsiniz.
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