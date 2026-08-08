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Doğanın gizemli bekçisi Kayseri'de görüntülendi

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Doğanın gizemli bekçisi olarak adlandırılan alaca baykuş Kayseri'de görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gece saatlerinde aktifliğiyle bilinen ve doğanın gizemli bekçisi olarak adlandırılan alaca baykuş Kayseri'de görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafındanbir ağacın dalında görüntülenen alaca baykuş, kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, alaca baykuşun göz alıcı duruşu ve ötüşü görüntülere yansıdı.

Doğanın gizemli bekçisi Kayseri de görüntülendi 1

ALACA BAYKUŞ

Alaca baykuş, boyu 37-39 santimetre, kanat açıklığı ise 94-104 santimetre uzunluğunda olan Baykuşgiller familyasına ait bir kuş türüdür. Yaşam yerleri ormanlar, büyük parklardır. Geceleri hareketlidir. Gündüzleri ağaçlarda dinlenerek geçirir. Ötüşü çok belirgindir. Genellikle geceleri duyulur.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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baykuş
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