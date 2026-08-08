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Saros Körfezi'nde 10 metre derinde saklanan sır binlerce kişiyi çekiyor

Edirne’nin Saros Körfezi kıyısındaki Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü açıklarına dalış turizmini canlandırmak amacıyla batırılan M62 T model muharebe tankı, kısa sürede bölgenin en dikkat çekici su altı cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Saros Körfezi'nde 10 metre derinde saklanan sır binlerce kişiyi çekiyor

Edirne Valiliği, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) işbirliğinde yürütülen Yapay Resif Projesi kapsamında, su altı sporlarına ilgi duyan turistleri çekmek ve bölgede yapay resif oluşumunu desteklemek amacıyla geçen yıl haziran ayında M62 T model muharebe tankı Gökçetepe köyü sahilinin yaklaşık 100 metre açığında, 10 metre derinliğe batırıldı. Türkiye’de en sığ noktaya batırılan tank olma özelliği taşıyan batık, yerli ve yabancı birçok dalgıcın ilgi odağı oldu.

Saros Körfezi nde 10 metre derinde saklanan sır binlerce kişiyi çekiyor 1

"SADECE TANKI GÖRMEK İÇİN GELEN MİSAFİRLERİMİZ OLUYOR"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yetkilisi ve 3 yıldız dalış eğitmen eğiticisi Ahmet Yumurtacı, sığ bir bölgede olması nedeniyle tank batığına olan ilginin büyük olduğunu belirterek, "Özellikle İstanbul’dan günübirlik gelen dalıcılar tanka bir deneme dalışı yapabiliyorlar. Dünyada da bunun çok fazla örneği yok. Dolayısıyla tank batığı suyun altında sadece deneme dalışı için dalabileceğiniz nadir noktalardan bir tanesi haline geldi. İlgi çok fazla. Özellikle deneme dalışı için gelen arkadaşlarımız çok memnun kalıyorlar. Çünkü suyun altında tank görmek, yüzeyde görmekten çok daha farklı. Bunu da dalış için gelen misafirlerimizden anlayabiliyoruz. Tanka olan dalışlar bu sene biraz daha arttı. Çünkü tanınırlığı da arttı. Sadece tankı görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Geçen yıldan bu yana binlerce defa tank batığına dalış yapıldı” dedi. Saros Körfezi’nde dalış turizminin yapılan yatırımlarla daha da geliştiğini ve özellikle İstanbul’dan büyük talep gördüğünü ifade eden Yumurtacı, dalış sezonunun yoğun geçtiğini söyledi.

Saros Körfezi nde 10 metre derinde saklanan sır binlerce kişiyi çekiyor 2

"MERAKLIYSANIZ MUTLAKA GELİN, GÖRÜN, DENEYİN"

İstanbul’dan gelen dalış öğrencisi İrem Yıldız ise ilk kez Saros Körfezi’ne dalış yapmaya geldiğini dile getirerek, “Dalış yapmak kişisel tercihinize ve merakınıza dayalı. Ben suyu çok sevdiğim ve suyun altını çok merak ettiğim için geldim. Dalış yapmanın zevki bambaşka. Aşağısının dünyası sizi etkiliyor. Balıkları takip etmek istiyorsunuz, balıkların nasıl yaşadıklarını görmek istiyorsunuz. Sadece balıkta görmüyorsunuz. Aşağısının bitki örtüsü yukarısından çok farklı. Kimisinin ilgisini balıklar, deniz canlıları, kimisinin ilgisini ise kayalar, resifler çekiyor. Kimisi Kızıldeniz’le, kimisi ise Mısır’la karşılaştırıyor. Buradan çok memnun kalanlarını duydum. Aşağıda göreceğiniz canlı çeşitliliği çok fazla. Saros Körfezi’nin kendi kendini temizleyen nadir körfezlerden biri olması da çok önemli bir özellik. Eğer meraklıysanız mutlaka gelin, görün, deneyin. Asla pişman kalmayacaksınız” dedi.

Saros Körfezi nde 10 metre derinde saklanan sır binlerce kişiyi çekiyor 3

Saros Körfezi nde 10 metre derinde saklanan sır binlerce kişiyi çekiyor 4

Saros Körfezi nde 10 metre derinde saklanan sır binlerce kişiyi çekiyor 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Saros körfezi tank
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