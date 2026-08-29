Doğanın gizli dünyasını fotokapanla görüntüledi

Doğal yaşam alanlarına yerleştirdiği fotokapanlarla çalışmalarını sürdüren Furkan Eren, Sakarya’nın farklı noktalarında yaban hayatını kayıt altına alıyor. Ormanlık alanlardan sulak bölgelere kadar birçok noktada çalışma yürüten Eren, bugüne kadar bozayı, çakal, karaca, kaya sansarı, porsuk, su samuru, tilki, yaban domuzu, yaban kedisi ve yaban tavşanını doğal ortamlarında görüntülemeyi başardı.

"SAKARYA TAHMİN EDİLENDEN DAHA ZENGİN"

Sakarya’nın yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik açısından tahmin edilenden çok daha zengin bir bölge olduğuna dikkat çeken Furkan Eren, "Ancak bu biyoçeşitlilik içerisinde yer alan canlıların nerede yaşadığını tam olarak bilmeden popülasyon çalışmalarının yapılması ve doğa koruma programlarının uygulanması pek de mümkün değil. Aslında fotokapan çalışmamızda temel amaç da tam olarak buydu" dedi.

DOĞAL ORTAMLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Kurdukları cihazlarla özellikle Türkiye’de nesli tehdit altında bulunan yaban kedisi ve su samuru gibi hassas türlerin yanı sıra bozayı, porsuk ve karacayı doğal ortamlarında görüntülediklerini belirten Eren, "Kurduğumuz cihazlarla özellikle ülkemizde nesli tehdit altında olan yaban kedisi ve su samuru gibi hassas türlerin yanı sıra bozayı, porsuk ve karacayı kendi doğal ortamlarında hiç rahatsızlık vermeden görüntüleyebildik. Hedeflediğimiz ve henüz kayıt altına alamadığımız vaşak, kurt ve kızıl geyik türlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER BİLİMSEL VERİ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Fotokapanlardan elde edilen kayıtların yalnızca görüntüden ibaret olmadığını ve bilimsel veri niteliği taşıdığını vurgulayan Eren, "Türlerin bölgedeki varlığını kanıtlamasının ötesinde avlanma, beslenme ve çiftleşme gibi gözlemlenmesi son derece zor olan davranışları da kayıt altına alabiliyoruz. Böylece tehdit altında olan bu türleri ve yaşam alanlarını korumak için somut veriler elde etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.