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Gören gerçek bıyık sanıyor! Kedi 'Pala Remzi'nin görüntüsü ilgi odağı oldu

Samsun'da yüzündeki siyah tüylerin pala bıyığı andırması nedeniyle "Pala Remzi" adı verilen sokak kedisi, sıra dışı görünümüyle vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Gören gerçek bıyık sanıyor! Kedi 'Pala Remzi'nin görüntüsü ilgi odağı oldu
Gökçen Kökden

İlkadım ilçesinde Saathane çevresinde yaşayan siyah-beyaz renkli sokak kedisi, özellikle burun ve ağız çevresindeki siyah tüyleriyle diğer kedilerden ayrılıyor. Pala bıyığı andıran görüntüsü nedeniyle çevredeki esnaf tarafından "Pala Remzi" adı verilen kedi, bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Gören gerçek bıyık sanıyor! Kedi Pala Remzi nin görüntüsü ilgi odağı oldu 1

Kediyi gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğrafını çekmeye çalışırken, ürkek yapısı nedeniyle insanlardan kaçan "Pala Remzi" objektiflere poz vermekte pek istekli davranmıyor. Buna rağmen farklı görünümü, kediyi görmek isteyenlerin bölgeye gelmesine neden oluyor.

"BİR YERDE İKİ PALA REMZİ OLMAZ"

Gören gerçek bıyık sanıyor! Kedi Pala Remzi nin görüntüsü ilgi odağı oldu 2

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Karatay, kendi bıyıklarıyla kedinin bıyıklarını yarıştırdığını belirterek, "Bıyıklı kedinin herkes fotoğrafını çekiyor. Harika bir görünüme sahip. Ben de bazen takılıyorum, ‘Ya sen bıyığını bırak ya da ben. İkimiz de Pala Remzi olamayız' diyorum. Şu anda onun bıyığı benim bıyığımı geçmiş vaziyette. Çok ilgi çeken bir kedi. Ben ve esnaf arkadaşlar kediyi besliyoruz. Her sene yavruluyor. Bu seneki yavrularının bıyıkları yok. Kediyi çok sevdiğimiz için adına ‘Pala Remzi' diyoruz" dedi.

Çevredeki esnafın da yakından ilgilendiği "Pala Remzi", zaman zaman bölgeye gelen vatandaşların fotoğraf çekme çabalarının da başrolünü üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kedi
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