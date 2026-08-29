İranlı turistler Van'a akın etti: Her gün otobüslerle geliyorlar

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki önemli ticaret ve turizm merkezlerinden Van, İranlı turistlerin ilgisiyle hareketli günler geçiriyor. Her gün sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan turist kafileleri, otobüs ve minibüslerle kent merkezine ulaşıyor.

Sınır kapısındaki hareketlilik, Van’daki otellerden restoranlara, alışveriş merkezlerinden mağazalara kadar pek çok noktada hissediliyor.

TURİST KAFİLELERİ OTOBÜSLERLE ŞEHİR MERKEZİNE GELİYOR

Kapıköy’den giriş yapan İranlı ziyaretçiler, özellikle kent merkezindeki alışveriş noktalarını ve turistik bölgeleri ziyaret ediyor. Turist kafilelerinin düzenli olarak Van’a gelmesi, konaklama tesislerindeki hareketliliği de artırıyor.

Kentteki otellerde doluluk oranlarının yükselmesiyle birlikte restoran, ulaşım ve eğlence sektörlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

ALIŞVERİŞTE İRANLI TURİST ETKİSİ

İranlı turistlerin Van ekonomisine en önemli katkılarından biri ise alışveriş sektöründe görülüyor. Giyim mağazalarından hediyelik eşya dükkanlarına, restoranlardan çeşitli işletmelere kadar birçok esnaf, turist hareketliliğinden olumlu yönde etkileniyor.

Vanlı esnaflar, İran’dan gelen ziyaretçilerin kentteki ticari hareketliliği artırdığını belirterek yoğunluğun devam etmesinden memnuniyet duyuyor.

İranlı turistlerin kente yönelik ilgisi, yalnızca turizm sektörünü değil, farklı iş kollarını da doğrudan etkiliyor. Günlük ziyaretçi trafiğinin artması, kent ekonomisine önemli katkı sağlarken esnafın da yüzünü güldürüyor.