Doğanın tüm seslerine kulak verebileceğiniz Abant ile ilgili öneriler

Abant öyle bir yerde ki İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında. Zaman olarak iki farklı şehirden çıksanız herhalde aynı zamanda varırsınız doğası güzel Abant’a.. En iyi seçenek ise araç kiralamak. Yolcu360’ın araç kiralama sistemini kullanarak Bolu rent a car fiyatları listesine göz atabilirsiniz.
Milli Park olduğu için araçla geldiğinizde cüzi bir ücret ödemeniz gerektiğini hatırlatmakta fayda var.. Ben tam yaz sonu geldiğim için inanılmaz bir kalabalık vardı fakat böyle yerlerin ben daha sade zaman diliminde gelinmesi taraftarıyım. Çünkü o zaman sessizliği huzur ile birleşince insanı dinlendiriyor.
Abant gölü, dağın toprak kayması sonucu oluşmuş bir set göldür. Gölün etrafındaki kayın köknar ve çam ağaçlarıyla oluşan orman ise tam bir oksijen deposu. Ayrıca ormanlık alanda yürüyüşlerinizde bir çok yaban meyvesi ve mantar türleri ile karşılaşabilirsiniz. Aman bilmediğiniz mantarı koparıp yemeyin derim! Burası Milli Park olduğu için yabani hayvanlarında barındığını ve en azından geyik ile karşılaşabileceğinizi unutmayın.
Özellikle gölün üzerini kaplayan nilüfer çiçekleri ise muhteşem görüntüler sunuyor. Benim fotoğraflamasını ve kendisini sevdiğim en güzel çiçek türü. Bence tek kelime ile muhteşemler. Burası bir cennet her mevsim farklı bir güzelliği olacağını düşünüyorum. Ben yaz sonu gitmeme rağmen yeşile doymuştum fakat sonbahar da ise doğa bize ne kadar güzel bir görüntü vereceğini düşünemiyorum bile. Büyük Abant oteli etrafında bulunan ginger, atv veya at ile göl kenarında dolaşabilirsiniz.
Fakat benim önerim biraz fazla zaman alsa da kesinlikle yürümeniz ve doğa ile baş başa kalmanız. Gölün etrafını bir saat gibi bir süre keyifle yürümeniz sizi mutlu edecektir. Konaklama için Abant yolu üzerindeki dolayısıyla daha ekonomik olan pansiyonları tercih edebilirsiniz. Cennet Abant’tan ayrılmadan yöresel pazarı ziyaret etmenizi öneririm. Yöre insanların tezgahlarında topraklarından doğal olarak yetiştirdiği bir çok çeşit ürünü ve özellikle köy ekmeklerini alabilirsiniz.
(!) Not: Eğer Milli Park içerisinde piknik yapmayı düşünüyorsanız lütfen bir kat daha dikkatli olun, ateşi söndürmeyi ve çöpünüzü yanınızda götürmeyi unutmayın. Doğaya gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederim. Keyfiniz bol olsun.
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