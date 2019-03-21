Doğanın tüm seslerine kulak verebileceğiniz Abant ile ilgili öneriler

Abant öyle bir yerde ki İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında. Zaman olarak iki farklı şehirden çıksanız herhalde aynı zamanda varırsınız doğası güzel Abant’a.. En iyi seçenek ise araç kiralamak. Yolcu360’ın araç kiralama sistemini kullanarak Bolu rent a car fiyatları listesine göz atabilirsiniz.

Milli Park olduğu için araçla geldiğinizde cüzi bir ücret ödemeniz gerektiğini hatırlatmakta fayda var.. Ben tam yaz sonu geldiğim için inanılmaz bir kalabalık vardı fakat böyle yerlerin ben daha sade zaman diliminde gelinmesi taraftarıyım. Çünkü o zaman sessizliği huzur ile birleşince insanı dinlendiriyor.

Abant gölü, dağın toprak kayması sonucu oluşmuş bir set göldür. Gölün etrafındaki kayın köknar ve çam ağaçlarıyla oluşan orman ise tam bir oksijen deposu. Ayrıca ormanlık alanda yürüyüşlerinizde bir çok yaban meyvesi ve mantar türleri ile karşılaşabilirsiniz. Aman bilmediğiniz mantarı koparıp yemeyin derim! Burası Milli Park olduğu için yabani hayvanlarında barındığını ve en azından geyik ile karşılaşabileceğinizi unutmayın.