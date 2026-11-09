Kışın çamaşır kurutmakta zorlananlara uzmanlardan öneri! Küf ve rutubeti önlüyor

Uzmanlara göre çamaşır askılığının yanına nem alma cihazı koymak, kurutma sürecini hızlandırabiliyor. Cihaz, çamaşırlardan havaya karışan fazla nemi çekerek evde rutubet oluşma riskini azaltıyor.

Uzmanlar, çamaşırların küçük bir odada ve aralarında boşluk bırakılarak asılmasını öneriyor. Cihaz çalışırken hava giriş ve çıkışlarının kapatılmaması, evin de düzenli havalandırılması gerekiyor.

RADYATÖR YERİNE ISITMALI ÇAMAŞIR ASKILIĞI

Uzmanların önerdiği bir diğer yöntem ise ısıtmalı çamaşır askılıkları. Bu cihazlar, kıyafetleri doğrudan ısıtarak normal askılıklara göre daha hızlı kurutabiliyor.

Enerji uzmanı Scott Byrom, ısıtmalı askılıkların çamaşırları radyatör üzerine sermekten daha güvenli ve verimli bir seçenek olduğunu ifade ediyor. Radyatörlerin üzerini çamaşırla kapatmak, merkezi ısıtmanın odayı verimli şekilde ısıtmasını da engelleyebiliyor.