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Kışın çamaşır kurutmakta zorlananlara uzmanlardan öneri! Küf ve rutubeti önlüyor

Sonbahar ve kış aylarında evde çamaşır kurutmak hem uzun sürüyor hem de nem sorununa yol açabiliyor. Uzmanlar, yanlış kurutma yöntemlerinin yoğuşma, rutubet ve küf oluşumunu artırabileceği konusunda uyarıyor. Kurutma makinesi kullanmayanlar için iki pratik yöntem öneriliyor.

Kışın çamaşır kurutmakta zorlananlara uzmanlardan öneri! Küf ve rutubeti önlüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Uzmanlara göre çamaşır askılığının yanına nem alma cihazı koymak, kurutma sürecini hızlandırabiliyor. Cihaz, çamaşırlardan havaya karışan fazla nemi çekerek evde rutubet oluşma riskini azaltıyor.

Uzmanlar, çamaşırların küçük bir odada ve aralarında boşluk bırakılarak asılmasını öneriyor. Cihaz çalışırken hava giriş ve çıkışlarının kapatılmaması, evin de düzenli havalandırılması gerekiyor.

Kışın çamaşır kurutmakta zorlananlara uzmanlardan öneri! Küf ve rutubeti önlüyor 1

RADYATÖR YERİNE ISITMALI ÇAMAŞIR ASKILIĞI

Uzmanların önerdiği bir diğer yöntem ise ısıtmalı çamaşır askılıkları. Bu cihazlar, kıyafetleri doğrudan ısıtarak normal askılıklara göre daha hızlı kurutabiliyor.

Enerji uzmanı Scott Byrom, ısıtmalı askılıkların çamaşırları radyatör üzerine sermekten daha güvenli ve verimli bir seçenek olduğunu ifade ediyor. Radyatörlerin üzerini çamaşırla kapatmak, merkezi ısıtmanın odayı verimli şekilde ısıtmasını da engelleyebiliyor.

Kışın çamaşır kurutmakta zorlananlara uzmanlardan öneri! Küf ve rutubeti önlüyor 2

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çamaşır makinesi kurutma makinesi
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