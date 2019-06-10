Mynet Trend

Doğasever, susuz kalan kaplumbağayla suyunu paylaştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2019 19:03 | Son Güncelleme

Osmaniyeli doğasever Dilfiruz Serap Gökçek, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın imdadına yetişerek kendi suyunu kaplumbağaya içirdi.

Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) tarafından, çevre haftası etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesine bağlı Boynuyoğunlu Köyünde bulunan 'Değirmendere Şelalesi'ne doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirildi. Bu sırada, katılımcılardan Dilfiruz Serap Gökçek, bunaltıcı sıcaklarda bitkin düşen bir kaplumbağaya rastladı. Yanındaki çantasından çıkarttığı pet şişedeki suyu kaplumbağa içirip kendine gelmesini sağladı. Yaklaşık iki pet şişe su içen kaplumbağa, yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Diğer doğaseverler tarafından cep telefonları ile kaydedilen bu merhametli görüntüleri izleyenler ise oldukça duygulanıp, takdire şayan davranışından dolayı Dilfiruz Serap Gökçek'e teşekkür ettiler.

(DHA)

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Sürücülere zor anlar yaşattı!Sürücülere zor anlar yaşattı!
Binlerce kişi çıplak bisiklet sürdüBinlerce kişi çıplak bisiklet sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kaplumbağa

En Çok Okunan Trend Haberler

Özelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçek

Özelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçek

Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın

Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın

52 bin dolar maaşla çalışacak asistan arıyor! Şartları ise...

52 bin dolar maaşla çalışacak asistan arıyor! Şartları ise...

Kayıp çocuk feci şekilde can vermiş

Kayıp çocuk feci şekilde can vermiş

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kamerada

Sürücülere zor anlar yaşattı!

Binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

Binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

Apartman kapısını 1 buçuk dakika içinde böyle çaldı

Sadece 1 buçuk dakika sürdü!

6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdü

6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdü

Japonya'da ofis sandalyesi sürme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

İlginç yarışma böyle görüntülendi

İnanılmaz! Uçak büyük olasılıkla pilotun başı döndüğü için düştü

İnanılmaz! Uçak büyük olasılıkla pilotun başı döndüğü için düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.