Doğaüstü varlıklardan gizli geçitlere! Korku filmlerini sollayan Winchester Malikanesi

Dışarıdan bakıldığında gösterişli ve lüks görüntüsüyle dikkatleri çeken Winchester Malikanesi trajik ve bir o kadar da gizem dolu hikayesiyle merak uyandırıyor. Sarah Winchester isimli bir kadına ait olan bu köşk dünyanın en gizemli yerleri arasında sayılıyor. İnşaatı 36 yıl süren bu yapı hakkında her geçen gün daha fazla soru soruldu. Peki bu evi gerçekte gizemli kalan şeyler neler? İşte Winchester Malikanesi’nin hikayesi... Evin gizemine geçmeden önce dilerseniz sahibi hakkında biraz bilgi verelim. Sarah Winchester, 1839 yılında New Haven’de dünyaya geldi. Doğum adı Sarah Pardee olan bu kadın müzikal açıdan oldukça yetenekli ve iletişim beceresi yüksek bir insandı. Yaşadığı kasabanın en güzel kadınlarından biri olarak ise tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. 1862 yılında Sarah, silah fabrikası bulunan William Wirt Winchester ile evlendi. 15 Temmuz 1866 tarihinde ise William ve Sarah’ın Annie Pardee Winchester adını verdikleri çocukları doğdu. Ancak hayat çizgileri bu noktadan sonra tepetaklak olmaya başladı. Çünkü küçük Annie ölümcül bir hastalığa yakalandı ve 24 Temmuz’da vefat etti. Bebeğinin vefatından sonra toparlanması neredeyse yıllar süren Sarah, bu sefer de 7 Mart 1881 yılında hayat arkadaşı William Winchester’ı pulmoner tüberküloz hastalığı yüzünden kaybetti. William Winchester öldükten sonra Sarah, 20 milyon dolarlık bir zenginlik ile Winchester Repeating Arms Company’de yüzde 48,9’luk paya sahip oldu. Bununla birlikte günde 1.000 dolar kazanıyordu. Ancak sahip olduğu para ve servet onu mutlu edemiyordu. Çünkü Sarah sadece kızını ve kocasını geri istiyordu. Bu nedenle depresif bir insan oldu.

1884 yılında Santa Clara Vadisi’nde bitmemiş bir konak aldı ve onu yedi katlı bir malikaneye dönüştürdü. İşte bu yer günümüzde olayların adresi Winchester Malikanesi olarak biliniyor. Sarah’ın evi almasıyla ilgili o dönemde iki büyük dedikodu ortaya açılmıştı. Bu söylentilerden ilki, Sarah’ın kızı ve eşinin vefat etmesinden sonra yer değişikliği yapmak istemesiydi. İkincisi ise, Sarah’ın bir medyumun ona “Yeni bir hayata başlayıp kocanın yarattığı Winchester silahı ile ölen ruhlar için bir ev inşa etmelisin. Fakat inşa etmeyi asla bırakmamalısın. Eğer inşa etmeye devam edersen yaşayacak, durursan öleceksin.” demesi üzerine konağı satın alması ve yıllarca sürecek olan inşaata başlamasıdır. Sarah’ın satın aldığı bu konak 162 hektarlık bir alan içinde bulunuyordu. İleride Winchester Malikanesi olarak anılacak 160 odalı bu yerin Sarah tarafından alındığında sadece 8 odası vardı. Sarah bu evin inşaatına tam 36 yıl boyunca devam etti. Sarah hem ruhların onu ve ailesini rahat bırakıncaya kadar inşaata devam etmesini istiyordu. Ancak ruhlardan korunmak içinde evi labirent gibi gizli geçitlerden oluşacak şekilde tasarlıyordu. Malikanenin yaklaşık 2 bin kapısı vardı ve bu kapıların büyük bir bölümü yüksek boşluklara ya da duvarlara açılıyordu. Sarah Winchester, ruhlardan kaçmak için her gece evin farklı bir odasında uyurdu ve bu odalara gitmek için gizli geçitleri kullanırdı.