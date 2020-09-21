Doğaüstü yaratıkların peşinde: Supernatural konusu ve oyuncuları

Supernatural konusu ve oyuncularının başarılı performansı ile dizinin kalitesini gözler önüne seriyor. Fantastik olayların konu olarak işlendiği dizide hem sahnelerin gerçekçi bir şekilde izleyenlere aktarılması hem de oyuncu kadrosunun performansı izleyenlerin takdirini topluyor. Supernatural'ın şu ana kadar yayınlanan 14 sezonu, Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden heyecanla takip edildi. Supernatural Türkiye'de de çok geniş bir seyirci kitlesine ulaşmayı başardı. Dizinin dünya çapında böylesine büyük bir başarı yakalamasıyla Supernatural oyuncuları da dünya genelinde bir üne sahip oldu. Supernatural Dizisi Konusu Winchester ailesinin başına gelen sıra dışı olayda John eşini, Sam ve Dean de annelerini kaybeder. Bu çıkan yangının meydana gelme sebebi bir elektrik kaçağı veya arıza değildir. "Yellow Eye" adındaki şeytan yangını çıkarır ve annenin ölümüne sebep olur. Bu olayın ardından John dünya üzerindeki tüm doğaüstü yaratıkları yok etmek için yemin eder. Yaratık avlamayı zamanla mesleğe dönüştüren John, çocuklarını da bu mesleğe adapte eder.

Doğaüstü yaratıklara karşı nasıl mücadele edileceği konusunda eğitim alan Sam ve Dean, babalarının emirlerini yerine getirmeye başlarlar. Ancak Dean tamamen babasına bağlıyken Sam farklı düşünür. Böyle bir hayatın içinde barınmak istemeyen Sam kendisine avcılık dışında başka bir yol çizer. Dean ise bir "hunter" olarak yoluna devam eder. Hukuk fakültesine giren Sam kız arkadaşı ile mutlu bir hayat yaşar. Ancak babalarının ortadan kaybolması sonucunda Dean, bu durumdan Sam'e bahseder. Sam başta kabul etmemesine rağmen başına gelen trajik olaydan sonra kaçış olmadığını anlar ve Dean ile beraber yaratıklarla mücadele etmeye başlar. Supernatural Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Sam Winchester (Jared Padalecki) Asi ve karizmatik bir karakter olan Sam Winchester küçük kardeş olmasından dolayı ağabeyinden daha farklı bir bakış açısına sahip. Zaman zaman depresif bir hal takınan Sam, avcılık hayatından ne kadar istese de kaçamayacağını anlıyor. Güçlü ve sabırlı olmasını gerektiren mücadelelerde Dean ile birlikte savaşıyor. Sam Winchester karakterine Jared Padalecki hayat veriyor. 38 yaşındaki Amerikalı aktör adını Supernatural ile duyurdu. Ayrıca Mumya Evi, 13. Cuma ve New York Minute filmlerinde de boy gösterdi.

Dean Winchester (Jensen Ackles) Cesur ve ukala biri olan Dean Winchester, Sam'in ağabeyidir. Dünyayı korumak isterken babasının izinden çıkmayan Dean, alkole aşırı tutkun. Aynı zamanda kadınlara da düşkünlüğü olan Dean 1967 Chevrolet Impala'ya sahip. Onun gözünde bu araç yeryüzündeki en iyi araba. Kardeşi ile zıt karakterlere sahip olsalar da onu için yapamayacağı bir şey yok. Dean karakterini canlandıran isim Jensen Ackles, bir dönem modellik yapmış Amerikalı bir oyuncu. Liseden mezun olduktan sonra Days of Our Lives dizisinde rol alan Ackles, Dark Angel adlı yapımda da James Cameron ile çalışma fırsatı yakaladı. Ayrıca Danneel Harris ile evli olan oyuncunun bu ilişkiden 3 çocuğu var. Crowley (Mark Sheppard) Bir şeytan olan Crowley davranışlarıyla bunu kanıtlıyor. Şeytandan beklenen düzenbazlık, iki yüzlülük ve sahtekarlık Crowley'nin sıklıkla yaptığı davranışlar. Bu özelliklerinin yanında kaliteli espriler de yapabilen Supernatural Crowley karakteri cehennemin kralıdır. Karşıt tarafla sürekli münakaşa içindeki Crowley, Sam ve Castiel ile tartışır.

Mark Sheppard, Crowley karakterini canlandıran isim. 1964 doğumlu olan Mark Sheppard, oyuncu ve şarkıcıdır. Leverage, Supernatural, Battlestar Galactico yapımları Sheppard'ın tanınmasını sağladı. Küçük yaşta profesyonel müzik ile ilgilenen oyuncu Light a Big Fire'ın ikinci albümünde bateri çaldı. Castiel (Misha Collins) Castiel, kanatları olan bir melek. Dean ve Sam'e çok bağlı. Winchester kardeşlerin her zaman yardımına koşan Castiel, dünya düzenine alışmaya çalışırken zorlanıyor. Aynı zamanda komedyen tavırları ile karşımıza çıkan Supernatural Castiel karakteri, çok güçlü bir melek. Düşmanları da bir onun kadar güçlü. Supernatural veya kısaltma şekliyle SPN dizisinde en dikkat çeken rollerden biri olan Castiel'ı Misha Collins canlandırıyor. Supernatural ile birlikte ün kazanan Collins, lise aşkı olan yazar Victoria Vantoch ile dünya evine girdi. Bu evlilikten 2 çocuğu oldu. John Winchester (Jeffrey Dean Morgan) Eşinin katledilmesiyle yaratıklara karşı savaş açmaya başlıyor. Çocuklarını da bu uğurda yetiştiren John, Sam ve Dean'e nasıl savaşmaları gerektiğini öğretiyor. Bir anda ortadan kaybolması kafalarda soru işareti oluştursa da tüm bu merak edilenler bir sonuca bağlanıyor.