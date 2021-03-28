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  4. Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölümde Mehdi ölüyor mu? İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölümde Mehdi ölüyor mu? İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı?

28.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin merakla beklenen 37. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un veda edeceği dizide Mehdi'ye ne olacağı ise fragmanda ortaya çıktı.

Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Hepileri gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanacak.

Dizinin 37. bölüm merakla beklenirken izleyici Mehdi’nin diziden ayrılacağını öğrendi. Ancak nasıl gideceği merak konusuydu. Bu merak, yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte son buldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Mehdi kurşunların hedefi oluyor.

Diziye veda edecek olan İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri yeni bölümde vurularak öldürülecek.

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi İbrahim Çelikkol
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