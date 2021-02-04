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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin romanı ve uyarlaması arasındaki farklar okuyucuları şaşırttı!

Seray Üstün Seray Üstün 04.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin romanı ve uyarlaması arasındaki farklar okuyucuları şaşırttı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından uyarlanarak televizyon seyircisinin karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi senaryosundaki farklarla şaşırtmaya devam ediyor. Her çarşamba gecesi TV 8 ekranlarına gelen dizi reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başarıyor. Kitaptan uyarlanmasına rağmen senaryo aşamasında hikayenin birçok öğesi değiştirilmesi ise kitabı okuyanları hayal kırıklığına uğrattı. Sizler için orijinal hikaye ve dizi arasındaki farkları derledik...

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çarşamba gecesi ekrana geliyor. Kader motifi üzerinden oluşturulan hikaye Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanına dayanıyor. Senaryonun yapım aşamasında kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan dizi bazı noktalarda romandan oldukça ayrılıyor. Sizler için bu noktaları araştırdık...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanında iki tane hikaye yer alıyor. Birincisi Nalan, Hayri, Laz kızı ve Türkan üzerinden ilerliyor. Aslında bu dört kişinin hikayesi kitabın ana konusunu oluşturuyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin baş karakteri Zeynep ise kitapta yalnızca 2 seans görüyor ve kısa bir şekilde anlatılıyor.

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Kitapta anlatılan Zeynep, başörtülü ve güzel bir kızdır. Biraz utangaç ve çekingen bir kız olan Zeynep seansa ilk girdiğinde Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarını okuyarak onunla tanışmak için geldiğini söylüyor. Çok derdi olduğunu ve çıkar yol bulmakta zorluk yaşadığını belirten Zeynep, dizinin temelini oluşturan hayat hikayesini anlatıyor.

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Zeynep’in doğduğu evdeki anne ve babası oldukça fakir bir yaşam sürmektedir. Babası inşaat işçisi, annesi ise evlere temizliğe giden bir kadındır. Ablası ve abisi olan Zeynep ailenin üçüncü çocuğu olarak doğmuştur. Babası dizide işlendiği gibi alkolik bir adamdır. İnşaattan kazandığı parayı tamamen alkole yatırır. Babasından şiddet gördüğünü anlatan Zeynep ilk seansta zor bir çocukluk geçirdiğinden bahsediyor. Abisi Remzi’nin lise çağlarında hastalanarak vefat etmesinden ve ablasının ailesinin evinden kaçmasından söz ediyor. Sonrasında ise dizide yer aldığı gibi Zeynep’i Nermin Hanım ve Ekrem Bey evlatlık olarak yanlarına alıyor. Buraya kadar kitap ve dizi arasındaki hikayenin tamamen aynı işlediğini görüyoruz.

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Zeynep’in doğduğu ev aslında Ankara’dadır. Ekrem Bey, Nermin Hanım ve Zeynep Ankara’dan İstanbul’a taşınır. Zeynep ve Nermin Hanım arasında zaman içinde çok özel bir bağ oluşur ve anne kızdan öte arkadaş olmaya başlarlar. Liseden mezun olan Zeynep hukuk fakültesine gider ve Faruk adında genç bir delikanlıya aşık olur. Zeynep mezun olurken Faruk da askeri gider. Zeynep ve Faruk askerden sonra evlenmeyi planlar ancak işler bu şekilde ilerlemez.

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Evlilik haberini duyan Zeynep’in öz ailesi adeta küplere biniyor. Zeynep’i Mehdi ile evlendirmek isteyen öz ailesi duygu sömürüsüne başlıyor. Mehdi karakterinin kitapta doktor olması ise kafaları karıştırıyor. Zeynep Ankara’ya 1 haftalığına öz ailesinin yanına gidiyor ve Mehdi’yle evlenmeye bir şekilde ikna ediliyor. 2 ay içinde Zeynep ve Mehdi evleniyor. Mehdi doktor olduğu için mecburi hizmet için Malatya’ya tayini çıkıyor. Zeynep ve Mehdi Malatya’ya taşınıyor ve Zeynep hamile kalıyor. Bir yandan da bir hukuk bürosunda çalışmaya başlıyor.

Dizideki Mehdi karakterinden kitaptakini ayıran bir diğer özellik ise alkolik olmasıdır. Evlendikten sonra Mehdi eve zil zurna sarhoş gelmeye başlıyor. Mehdi kazandığı bütün parayı alkole yatırdığı için aile geçim zorluğu çekiyor. Kitapta Mehdi çok donuk ve sohbet etmeyi sevmeyen bir insan olarak tasvir ediliyor.

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Alkol probleminin yanında bir de ihanet olayı ortaya çıkıyor. Mehdi en yakın arkadaşının eski kız arkadaşıyla sevgili oluyor. Bunu öğrendiği ilk anı seansta anlatan Zeynep, dünyanın en sakin insanı olmasına rağmen öfke krizi geçirdiğini söylüyor. Hatta o gece Mehdi’den şiddet gördüğünü de belirtiyor. Kızını da alan Zeynep, İstanbul’a Nermin Hanım’ın evine geri dönüyor. Bir daha Mehdi ile görüşmüyor ve boşanıyor. Büyük bir depresyon yaşayan Zeynep 3 ay boyunca yataktan çıkmıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarını okumaya başlayan Zeynep oradaki hikayelerin kendisine ilham olduğunu söylüyor. Doktor hanımın yazdığı ilaçları kullanmaya başlayan Zeynep daha iyileşme sürecine giriyor.

Uzun bir süre sonra ikinci seansa gelen Zeynep, ailesinin Mehdi ile evlenmesi için ısrar etmesinin nedenini açıklıyor. Mehdi’nin verdiği tarla için evlilik konusunda ısrar eden öz aile Ankara’daki evi kapatarak köye yerleşiyor. Mehdi’nin verdiği bağlardan gelen gelirle hayatlarını idame ettiren aile Zeynep’ten iyice uzaklaşıyor. Kitap ve dizi arasındaki en büyük fark ise Barış karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kitapta Barış karakteri bulunmuyor.

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