Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin romanı ve uyarlaması arasındaki farklar okuyucuları şaşırttı!

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çarşamba gecesi ekrana geliyor. Kader motifi üzerinden oluşturulan hikaye Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanına dayanıyor. Senaryonun yapım aşamasında kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan dizi bazı noktalarda romandan oldukça ayrılıyor. Sizler için bu noktaları araştırdık... Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanında iki tane hikaye yer alıyor. Birincisi Nalan, Hayri, Laz kızı ve Türkan üzerinden ilerliyor. Aslında bu dört kişinin hikayesi kitabın ana konusunu oluşturuyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin baş karakteri Zeynep ise kitapta yalnızca 2 seans görüyor ve kısa bir şekilde anlatılıyor. Kitapta anlatılan Zeynep, başörtülü ve güzel bir kızdır. Biraz utangaç ve çekingen bir kız olan Zeynep seansa ilk girdiğinde Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarını okuyarak onunla tanışmak için geldiğini söylüyor. Çok derdi olduğunu ve çıkar yol bulmakta zorluk yaşadığını belirten Zeynep, dizinin temelini oluşturan hayat hikayesini anlatıyor.

Zeynep’in doğduğu evdeki anne ve babası oldukça fakir bir yaşam sürmektedir. Babası inşaat işçisi, annesi ise evlere temizliğe giden bir kadındır. Ablası ve abisi olan Zeynep ailenin üçüncü çocuğu olarak doğmuştur. Babası dizide işlendiği gibi alkolik bir adamdır. İnşaattan kazandığı parayı tamamen alkole yatırır. Babasından şiddet gördüğünü anlatan Zeynep ilk seansta zor bir çocukluk geçirdiğinden bahsediyor. Abisi Remzi’nin lise çağlarında hastalanarak vefat etmesinden ve ablasının ailesinin evinden kaçmasından söz ediyor. Sonrasında ise dizide yer aldığı gibi Zeynep’i Nermin Hanım ve Ekrem Bey evlatlık olarak yanlarına alıyor. Buraya kadar kitap ve dizi arasındaki hikayenin tamamen aynı işlediğini görüyoruz. Zeynep’in doğduğu ev aslında Ankara’dadır. Ekrem Bey, Nermin Hanım ve Zeynep Ankara’dan İstanbul’a taşınır. Zeynep ve Nermin Hanım arasında zaman içinde çok özel bir bağ oluşur ve anne kızdan öte arkadaş olmaya başlarlar. Liseden mezun olan Zeynep hukuk fakültesine gider ve Faruk adında genç bir delikanlıya aşık olur. Zeynep mezun olurken Faruk da askeri gider. Zeynep ve Faruk askerden sonra evlenmeyi planlar ancak işler bu şekilde ilerlemez.